O sorteio da Mega-Sena concurso 2.534 foi realizado na noite deste sábado (29), em São Paulo. Uma aposta simples de São Paulo – SP, acertou as dezenas sorteadas: 28-36-39-44-56-60. Segundo a Caixa Econômica Federal, 176 apostadores conseguiram acertar cinco dezenas e ganharam R$ 53.823,63 cada. Já a quadra teve 12.797 ganhadores e cada um vai levar R$ 1.057,49.

O próximo concurso 2.535 será realizado nesta quinta-feira (3). O evento começará a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

Para pessoa que fizer uma aposta simples, o valor será de R$ 4,50, podendo escolher seis dezenas de 1 a 60. Caso deseje colocar um número a mais para aumentar as chances de levar o prêmio sozinho, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. Porém, caso aposte 15 números no volante, o valor que terá de pagar será de R$ 22.522,50.