Mato Grossenses começam a semana com bolso gordo. Centenas deles jogaram e acertaram números da Mega-Sena, Quina e Lotofácil com sorteio no sábado (259), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.



Quatro apostas simples ganharam R$ 53.823,63 na loteria. Os jogos foram feitos em Cuiabá, Alta Floresta e São José dos Quatro Marcos. O concurso 2534 sorteou os números 28,36,39,44,56 e 60. Além dos 4 sortudos, outros 250 apostadores ganharam R$1.057,49 .



Três apostas do estado levaram R$1.919,25 na Lotofácil, concurso 2651. Um apostador da Quina ganhou R$9.243,35 no concurso 5987.