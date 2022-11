Sorteio do concurso 2.535 é realizado às 20h; no sábado (5), a +Milionária, loteria criada neste ano, pode pagar R$ 17,5 milhões

A Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 43 milhões nesta quinta-feira (3), referente ao concurso nº 2.535. O sorteio será realizado a partir das 20h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, que fica na avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CEF (Caixa Econômica Federal) no YouTube.

As apostas podem ser feitas até as 19h, nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. Clientes da CEF podem fazer seus jogos no Internet Banking. O valor de uma aposta simples é R$ 4,50.

Caso um apostador leve sozinho o prêmio desta quinta, e aplique os R$ 43 milhões na poupança, receberá pouco mais de R$ 291 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em automóveis, o valor será suficiente para adquirir uma frota de 467 carros, ao custo de R$ 92 mil cada.

Por se tratar de um concurso com final 5, o prêmio tem um adicional, conforme regra da modalidade. Funciona assim: o prêmio bruto sempre corresponde a 43,35% da arrecadação total. Dessa porcentagem, 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena), 19% vão para os acertadores de 5 números (Quina), e outros 19% são divididos entre os acertadores de 4 números (Quadra). De todos os concursos, 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5. Além disso, 5% ficam acumulados para a primeira faixa, a Sena, do último concurso do ano de final 0 ou 5, que é a Mega da Virada.

O concurso anterior, nº 2.534, cujo resultado foi apurado no sábado (29), teve uma única aposta ganhadora do prêmio principal, que estava acumulado havia oito sorteios, e totalizou R$ 131.566.946,59. Essa aposta foi feita em uma casa lotérica da cidade de São Paulo.

Nova modalidade

A +Milionária é a loteria mais nova criada pela CEF, e está em seu concurso de nº 24, com prêmio principal de R$ 17,5 milhões, para quem acertar os 6 números e 2 trevos que serão sorteados neste sábado (5). Se um único apostador levar o prêmio e aplicar todo o dinheiro na poupança, receberá R$118 mil de rendimento no primeiro mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal ou no app Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples, com seis números e dois trevos, é R$ 6. Na cartela há 50 números disponíveis e 6 trevos.

Criada por meio de publicação no D.O.U (Diário Oficial da União), no dia 18 de abril deste ano, a +Milionária é a 11ª modalidade de jogo do portfólio da Caixa, e marca a comemoração de 60 anos de loterias esportivas do banco.