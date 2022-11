Nenhuma aposta acerta as seis dezenas da loreial federal, mas 163 volantes receberão R$ 28,7 mil pelo acerto de cinco números

O concurso 2536 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (5), em São Paulo, não teve ganhadores. As dezenas contemplatas foram: 09 – 22 – 27 – 30 – 33 – 45. Segundo a Caixa, o prêmio acumulado para esta semana está estimado em R$ 65 milhões. O próximo sorteio da loteria federal será na próxima quarta-feira (9).

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena, porém 163 volantes foram premiados pelo acerto de cinco números. Cada uma das apostas irá receber R$ 28.773,28. Outras 10.787 apostas acertaram quatro dezenas e são ganhadoras do prêmio de R$ 621,12.



As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal e no aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50.