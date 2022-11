Órgão alerta os consumidores sobre possíveis fraudes e golpes com compras realizadas durante o evento, em lojas físicas e online.

A Black Friday está chegando, a data oficial será no dia 25/11/2022, com grande expectativa de participação dos consumidores. Pensando nisso, reunimos dicas que pode ajudar você a se preparar e quem sabe na Black Friday 2022 fazer uma renda extra para aumentar seus investimentos.

Faça uma lista do que você quer e precisa

Para aproveitar uma promoção na Black Friday (ou várias delas) com sabedoria, é fundamental ter organização, planejamento e saber priorizar o que você quer. Compre aquilo que você deseja de verdade e não só porque “tá barato”.

Pense no cenário do dia da Black Friday, com diversas lojas bombardeando os consumidores com apelos irresistíveis. É um desafio e tanto saber se o que está sendo comprado tem mesmo o melhor valor e as condições de pagamento mais interessantes.

Cuidado com impulso na Black Friday, faça uma lista do que realmente precisa e estipule um orçamento.

Lista tá pronta? Então agora monitorize os preços com antecedência pelo menos por um mês antes, fica a dica!

Você monitorou os preços, e tá com preço muito abaixo! Desconfie pode ter sido devolvido por outros consumidores, ter algum tipo de defeito ou pior ainda pode ser golpe.

Leia as letras pequenininhas, antes de comprar um produto informe-se se pode trocá-lo no futuro. As lojas não são obrigadas a aceitar a troca ou a devolução de um produto sem defeito. Guarde o contrato.

Compras online na Black Friday! É um dos principais dias do ano para comprar online. Com o aumento do número de transações aumentam também as situações de fraude. Os criminosos utilizam e-mails e anúncios falsos em redes sociais ou pesquisas no Google para chamar a atenção do consumidor, através de grandes descontos. Muitos consumidores são atraídos para sites falsos, disponibilizando informação pessoal e referente a cartões de crédito, que é posteriormente indevidamente utilizada. Se vai efetuar compras online, evite colocar os seus dados em WI-FI público ou responder a e-mails de origem duvidosa.