As passagens aéreas subiram 27,4% no mês de outubro pela inflação. Foi a maior variação mensal do ano no ticket. O item também foi o que mais impactou individualmente no IPCA do mês, colaborando com a alta em 0,16 pontos percentuais.

No acumulado de janeiro até outubro, o aumento é de 35%.

Procurada pelo Poder360, a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) disse que não comenta resultados da inflação do ticket. No entanto, informou que o querosene de avião responde por cerca de 40% dos custos das companhias aéreas. E que as empresas têm uma parcela de mais de 50% indexada pelo dólar. De janeiro a novembro, o combustível acumula aumento de quase 59%, segundo dados da Petrobras.

A economista Nilza Aparecida dos Santos elenca outro fator para a alta: o aumento da demanda por passagens áreas depois da pior fase da pandemia da covid-19.

Tatiana Nogueira, economista da XP Investimentos, afirma que o setor ainda se recupera dos prejuízos causados por cancelamentos e mudanças de voos por causa da pandemia, principalmente em 2020 e 2021. “É um setor que está se reorganizando […]. Para 2023, a gente espera um pouco mais de normalização“, diz.

Sobre os próximos meses, Nilza diz que os preços devem continuar sob pressão devido à alta temporada de viagens, registradas de dezembro a fevereiro, onde há feriados e férias escolares. “Como o aumento da demanda influencia nos preços das passagens aéreas, a alta temporada deve contribuir para o ciclo de aumento dos preços“, afirma a economista.