Pagamento da penúltima parcela de R$ 1.000 é feito por meio de crédito em conta digital, movimentada pelo Caixa Tem

A Caixa deposita neste sábado (19) a penúltima parcela do ano dos benefícios Caminhoneiro e Taxista para 686 mil profissionais. O crédito de R$ 1.000 é feito em conta poupança social digital aberta automaticamente em nome do beneficiário, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem ou em qualquer agência do banco.

O valor está disponível a todos aqueles que foram considerados elegíveis. Eles obtiveram esse direito depois de enviar para a Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social) sua autodeclaração de caminhoneiro ou o cadastro de taxista emitido pelas prefeituras. Os sistemas ficaram abertos para receber a documentação até o último dia 7 de novembro.

O auxílio paga pelo Ministério do Trabalho e Previdência aos motoristas foi criado por causa dos impactos da alta de combustíveis e consiste em seis parcelas de R$ 1.000, pagas de julho a dezembro deste ano. Diferentemente do Auxílio Brasil de R$ 600, que vai continuar no próximo ano, como promessa de campanha do novo governo eleito, os benefícios Caminhoeiro e Taxista terminam em dezembro. Havia expectativa de uma parcela extra para os taxistas também.

Último pagamento

O sexto e último lote de pagamento aos caminhoneiros e taxistas, referente a dezembro será no dia 10 do próximo mês. As prefeituras poderão enviar informações de cadastro dos taxistas e os caminhoneiros poderão, se ainda necessário, preencher a autodeclaração até o dia 28 de novembro. O processamento pela Dataprev será feito entre 30 de novembro e 6 de dezembro.

De acordo com o governo federal, os pagamentos custarão R$ 7,4 bilhões aos cofres públicos até o fim deste ano. O valor e o número de parcelas do benefício poderão ser ajustados de acordo com o número de beneficiários cadastrados. Por isso, o Ministério do Trabalho afirma que será feita uma avaliação sobre a parcela extra aos taxistas em dezembro.

Os valores são creditados em conta poupança social digital aberta automaticamente pela Caixa em nome dos beneficiários, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. Não há necessidade de cadastro nem de envio de dados de conta para o depósito. Caso o beneficiário não movimente a conta em até 90 dias, os recursos depositados serão recolhidos ao Tesouro Nacional.

Outros benefícios

O Benefício Taxista e Caminhoneiro faz parte da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Benefícios Sociais, promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A medida autoriza o governo federal a gastar R$ 41,2 bilhões para conceder benefícios sociais apenas até o fim do ano, com início do pagamento a alguns meses das eleições.

A medida autorizou também o reajuste do Auxílio Gás, o aumento das parcelas de R$ 400 para R$ 600 do Auxílio Brasil até o fim do ano e a ampliação do número de beneficiários.