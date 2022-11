Receita Federal fará o terceiro leilão de mercadorias retidas; período para receber propostas começa nesta segunda (21)

A Receita Federal realizará, no dia 6 de dezembro, o terceiro leilão do ano de mercadorias apreendidas no aeroporto de Guarulhos. Entre os 64 lotes estão produtos de informática, aparelhos eletrônicos, bicicletas, acessórios esportivos, relógios, celulares, instrumentos musicais, vestuário, partes e peças industriais, entre outros.

O período de recebimento de propostas começa na próxima segunda-feira (21) e vai até as 20h do dia 5 de dezembro. O leilão será feito de forma eletrônica e destinado a pessoas físicas e jurídicas

Para participar, o interessado precisará utilizar um certificado digital válido para acessar o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), opção de atendimento "Sistema de Leilão Eletrônico", no endereço www.gov.br/receitafederal. O edital, a relação das mercadorias e demais informações sobre o leilão podem ser consultados no site da Receita Federal (link direto: http://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/817600/5/2022)

As mercadorias estarão expostas para visitação no Depósito GRU/Airport, no aeroporto de Guarulhos, nos dias 21 e 25 de novembro, exclusivamente para pessoas físicas, e entre os dias 22 e 24 de novembro para pessoas físicas e jurídicas, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

O endereço é rodovia Hélio Smidt, s/nº, Armazém de Perdimento, localizado ao lado esquerdo do Terminal 1. No caso de pessoas jurídicas, será permitida a entrada de dois representantes por empresa