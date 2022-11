Vagas de emprego estão abertas na Vivo. A empresa de telecomunicações pertencente ao grupo espanhol Telefónica fundada em abril de 2003 possui sede na cidade de São Paulo.

A empresa atua principalmente no setor de telefonia móvel, mas oferece também serviços de telefonia fixa, TV por assinatura e internet banda larga, substituindo as antigas marcas Ajato e TVA. Na bolsa de valores, é negociada com o ticker VIVT3.

A empresa trabalha com o propósito de digitalizar para aproximar pessoas, negócios e toda sociedade, construindo uma nação mais conectada e transformando a vida dos brasileiros. Ela busca ampliar a autonomia, a personalização e as escolhas em tempo real dos clientes.

A Vivo que promete uma forma mais inovadora e colaborativa de trabalho está com oportunidades abertas em diversos estados do país. Agora, em novembro, são mais de 408 vagas em diversas áreas de atuação. As oportunidades estão divididas em diversos segmentos da empresa. Confira.

Para se candidatar às vagas descritas abaixo é necessário acessar o site da Vivo e cadastrar o currículo na vaga pretendida. A empresa não divulga os salários das oportunidades, nem os benefícios, pois são oferecidos de formas diferentes para cada vaga.

Telefônica Brasil

Administrador de Banco De Dados - Barueri/SP

Analista Cyber Security Sênior - São Paulo/SP e Remoto

Analista Data Center Sênior - Barueri/SP

Analista de Arquitetura Sistemas SR | Virtualização (VMWare) - Barueri/SP e Remoto

Analista de Banco de Dados Pleno - Barueri/SP

Analista de Banco de Dados Pl | Exclusiva PCD - São Paulo/SP

Analista de Business Assurance Sr. - São Paulo/SP

Analista de Dados Sênior | Vaga Exclusiva para Pessoas Negras - São Paulo/SP

Analista de Desenvolvimento Pl. - São Paulo/SP

Analista de Governança - Barueri/SP

Analista de Informações Gerenciais Pleno - São Paulo/SP

Analista de Patrimônio Pleno | Vaga Exclusiva para Pessoas Negras - São Paulo/SP

Analista de Planejamento Estratégico PL - Barueri/SP

Analista de Produtos Pleno - Barueri/SP

Analista de Produtos Sênior (2 vagas) - São Paulo/SP

Analista de Produtos Sênior - São Paulo/SP

Analista de Produtos SR - Barueri/SP

Analista de Rede IP Sr. - São Paulo/SP

Analista de Sistemas Backup - Barueri/SP

Analista de Suporte Comercial 8h - Passos/MG

Analista de Suporte Comercial 8h - Belo Horizonte/MG

Analista de Virtualização Sênior - São Paulo/SP

Analista DevOps - São Paulo/SP

Analista DEVOPS Redes Sênior (2 vagas) - São Paulo/SP

Analista Fiscal Junior | Vaga Exclusiva para Pessoas Negras - São Paulo/SP

Analista Implantação SR - Barueri/SP

Analista Planejamento e Orçamento Pleno - São Paulo/SP

Analista Programação Sênior | Exclusiva para talentos negros ou pretos e pardos - São Paulo/SP e Remoto

Analista Sênior de Data Science | Big Data Digital - São Paulo/SP

Analista Sênior de Digital Analytics | BI Digital - São Paulo/SP

Analista Sênior de Políticas de Crédito e Cobrança - São Paulo/SP

Analista Suporte Operação Pleno - São Paulo/SP

Analista Suporte Pleno - São Paulo/SP

Analista Suporte Vendas Sênior - Guará/DF

Analista Telecom Junior - São Paulo/SP

Analista Telecom Junior | Comutação - São Paulo/SP

Analista Telecom Pleno | Plataformas e Dados Móveis - São Paulo/SP

Analista Telecom Pleno. | (Transmissão Metro) - São Paulo/SP

Analista Telecom Sênior | Plataformas e Dados Móveis - São Paulo/SP

Arquiteto de Soluções em Infraestrutura de TI (Consultor) - São Paulo/SP

Arquiteto em Cloud - Barueri/SP

Assistente Técnico - Belo Horizonte/MG

Assistente Tecnico(a) - Londrina/PR

Assistente Técnico (a) - Belo Horizonte/MG

Assistente Técnico(a) - Curitiba/PR e Remoto

Assistente Técnico(a) - Ipatinga/MG

Assistente Técnico(a) - Porto Alegre /RS e Remoto

Assistente Técnico(a) | 2 vagas

Assistente Técnico(a) - Uberlândia /MG

Assistente Técnico Regional SP - São Paulo/SP

Atendente de Agendamento e Controle - Rio de Janeiro /RJ

Banco de Talentos | Jovem Aprendiz

Banco de Talentos | Soluções Financeiras - São Paulo/SP

Consultor(a) Analytics - São Paulo/SP

Consultor(a) Analytics (Exclusiva para Negros) - São Paulo/SP

Consultor(a) Banco De Dados (Oracle) - Barueri/SP

Consultor(a) Big Data | Engenheiro de Dados - Barueri/SP

Consultor(a) de Negócios Junior 8H | Loja Shopping Del Rey - Belo Horizonte/MG

Consultor(a) de Negócios Junior 8H - Uberlândia/MG

Consultor(a) de Negócios Junior 8H | Loja Uberlândia Center Shopping - Uberlândia/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Belo Horizonte/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Betim/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Betim/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Contagem/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Divinópolis/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Governador Valadares/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Juiz de Fora/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Patos de Minas/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Sete Lagoas/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Varginha/MG

Consultor(a) de Planejamento Financeiro - São Paulo/SP

Consultor(a) Planejamento - São Paulo/SP

Consultor(a) Pré-vendas IV - São Paulo/SP

Consultor(a) Produtos Cloud - Barueri/SP

Consultor(a) Produtos (Macbook) - São Paulo/SP

Consultor(a) SAM (Software Asset Management) | Licenças SW - São Paulo/SP

Consultor(a) Segurança Informação Riscos e Fraude - São Paulo/SP

Consultor(a) Suporte Vendas - Porto Alegre/RS

Consultor(a) Tecnológico(a) 8h - Belo Horizonte/MG

Consultor(a) Telecom - Curitiba/PR

Consultor Change Management - São Paulo/SP

Consultor Cloud - Barueri/SP

Consultor Customer Success Implemen I - São Paulo/SP

Consultor Customer Success I - São Paulo/SP

Consultor Customer Success IV | Implementation - São Paulo/SP

Consultor Customer Sucess Implemen II - São Paulo/SP e Remoto

Consultor Cyber Security | OSINT/Resposta Incidente (IR) - São Paulo/SP

Consultor de Compras Publicidade e MKT - São Paulo/SP

Consultor de Desenvolvimento de Negócios - Barueri/SP

Consultor de Infraestrutura SR - Barueri/SP

Consultor de M&A - São Paulo/SP

Consultor de Pré-vendas | Cloud - Barueri/SP

Consultor de Pré Vendas | IoTBDCo - Barueri/SP

Consultor de Produtos | Datacenter SP - São Paulo/SP

Consultor de produtos financeiros ( empréstimo ) - São Paulo/SP

Consultor de Produtos Telecom - São Paulo/SP

Consultor de Projetos - Barueri/SP

Consultor de Rede IP e Segurança Lógica - São Paulo/SP

Consultor ferramentas Broadcom CA UIM, APM y ASM - Barueri/SP

Consultor Gestão de Aplicações - Barueri/SP

Consultor Implantação IoT & Big Data - Barueri/SP

Consultor Lean Agile - São Paulo/SP

Consultor OKR Coach - São Paulo/SP

Consultor Pré-Vendas Serviços - Barueri/SP

Consultor Tributário - São Paulo/SP

Coordenador(a) de Redes - Campinas/SP

Coordenador Devops - São Paulo/SP

Desevolvedor (a) - JAVA/Node JS/Python/Spring/SpringBoot - São Paulo/SP

Especialista de Pré-Vendas - Barueri/SP

Especialista de Segurança da Informação - São Paulo/SP e Remoto

Especialista de Segurança de Redes (SP) - São Paulo/SP

Especialista de Sistemas - Barueri/SP

Especialista em OKR & Modelo de Gestão - São Paulo/SP

Especialista Experiência do Cliente | Foco em UX - São Paulo/SP

Especialista ferramentas Broadcom CA UIM, APM y ASM - Barueri/SP

Especialista Plataforma Digital - Barueri/SP

Especialista Sistemas Linux - Barueri/SP

Especialista Suporte Operação - Curitiba/PR

Gerente Área II - Patos de Minas/MG

Gerente Área II | Peixoto/Garantã/Alta Floresta - Sinop/MT

Gerente de Área I (Contas) - Caruaru/PE

Gerente de Área II - Conselheiro Lafaiete/MG

Gerente de Área II (Contas) - Patos/PB

Gerente de Área III - Barbacena/MG

Gerente de Área III - Teófilo Otoni/MG

Gerente de Área II - Juiz de Fora/MG

Gerente de Área II - Lages/SC

Gerente de Área II - Sorriso/MT

Gerente de Área II - Vilhena/RO

Gerente de Cyber Security | Projetos de TI e Negócios (Exclusiva para Mulheres) - São Paulo/SP

Gerente de Dados (Big Data) - Barueri/SP

Gerente de M&A - São Paulo/SP

Gerente de Negócios II | Exclusiva para Mulheres - Vitória/ES

Gerente de Negócios III - Manaus/AM

Gerente de Negócios III - Campos dos Goytacazes/RJ

Gerente de O&M TV e Conteúdos | Exclusiva para Mulheres - São Paulo/SP

Gerente de Pré Vendas Cloud - Barueri/SP

Gerente de Serviços ao Cliente - São Paulo/SP

Gerente de Suporte - Barueri/SP

Gerente Vendas B2C - Chapecó/SC

Head de Agilidade - São Paulo/SP

HR Business Partner (Consultor) - São Paulo/SP

Instrutor de Treinamento - Brasília/DF

Operador(a) de Data Center - Santana de Parnaíba/SP

Operador(a) de Data Center | Perfil Infraestrutura de TI - Barueri/SP

Programa Jovem Aprendiz exclusivo PCD - São Paulo/SP

Supervisor(a) de Serviços ao Cliente - Ipatinga/MG

Tech Lead - São Paulo/SP

Técnica Telecom Jr.

Técnico(a) de Data Center Pleno - Santana de Parnaíba/SP

Técnico(a) de Projetos Jr. - São Paulo/SP

Técnico (a) Projeto Jr - São Paulo/SP

Técnico(a) Telecom Jr (Acesso Fixo) - Curitiba/PR

Técnico (a) Telecom Jr | Exclusiva para Pessoa com Deficiência - Curitiba/PR

Técnico(a) Telecom Junior - São José/SC

Técnico(a) Telecom Junior - Altamira/PA

Técnico Telecom JR - Santa Maria/RS

Vendedor | Inside Sales - São Paulo/SP

Vendedor | Inside Sales | Vaga Exclusiva Para PcD - São Paulo/SP

Programa Mulheres em Áreas Técnicas

Auxiliar LA - Santo André/SP

Instalador (a) LA - São Paulo/SP

Instalador(a) LA - Belo Horizonte/MG

Instaladora LA | Banco de Talentos para Mulheres em Áreas Técnicas - São Paulo/SP

Vivo Digital

Administrador BigData (Hadoop) Consultor - São Paulo/SP

Administrador de Banco de Dados Sênior - São Paulo/SP

Analista Big Data Sênior - São Paulo/SP e Remoto

Analista CMDB (ITSM/ITOM) | Service Now - São Paulo/SP

Analista de BI Sr | Scrum Master - São Paulo/SP

Analista de Capacidade e Performance SR - São Paulo/SP

Analista de Governança de Dados Sr. - São Paulo/SP

Analista de inovação Digital Pleno | Devops - São Paulo/SP

Analista de Inovação Digital Sr. - São Paulo/SP

Analista de Inovação Digital Sr. - São Paulo/SP

Analista de Métricas Pleno - São Paulo/SP

Analista de Projetos Sr. - São Paulo/SP e Remoto

Analista de Requisitos Júnior - São Paulo/SP

Analista de Sistemas Sênior - Curitiba/PR

Analista de Sistemas Sênior | Sistemas Genesys - São Paulo/SP e Remoto

Analista de TI Pleno (ADM Ferramentas BI) - São Paulo/SP

Analista de Transformação Digital Sr. - São Paulo/SP e Remoto

Analista Funcional ERP | SAP - São Paulo/SP e Remoto

Analista Funcional Salesforce Junior - São Paulo/SP e Remoto

Analista Planejamento Estrategico Senior | M&A - São Paulo/SP

Analista Produção TI | APP Microserviços - São Paulo/SP

Analista Projetos Pleno - São Paulo/SP

Analista Projetos Sênior (Infraestrutura TI) - São Paulo/SP

Analista Qualidade Sistemas Pleno - Curitiba/PR e Remoto

Analista Qualidade Sistemas Sênior - São Paulo/SP e Remoto

Analista Sistemas Pleno - Curitiba/PR

Analista Sistemas Pleno | DevOps - Curitiba/PR e Remoto

Analista Sistemas Senior | Monitoração e Observabilidade - São Paulo/SP

Analista Sr | Mediação | Interconnect, Roaming e Intermediate - São Paulo/SP e Remoto

Analista Suporte Middleware e Digital SR - São Paulo/SP

Analista Suporte Pleno BACKUP - São Paulo/SP

Analista Suporte Sistema Jr. - São Paulo/SP

Analista Suporte Sistemas Operacionais Sênior | Linux - São Paulo/SP

API Tech Lead - São Paulo/SP e Remoto

Arquiteto(a) de Sistemas | Consultor (2 vagas )- São Paulo/SP e Remoto

Arquiteto(a) Salesforce | Consultor(a) - Curitiba/PR e Remoto

Arquiteto de Sistemas (Consultor) - São Paulo/SP e Remoto

Arquiteto de Soluções em Infraestrutura de TI (Consultor) - São Paulo/SP

Banco de Talentos | Dados/BI/Analytics - São Paulo/SP

Banco de Talentos | Design - São Paulo/SP

Banco de Talentos Design | Exclusivo Profissionais Negros - São Paulo/SP

Banco de Talentos | Projetos Tech (GP, PMO, PO, Scrum, Analistas Funcionais/Requisitos) - São Paulo/SP e Remoto

Banco de Talentos Tech - São Paulo/SP

Banco de Talentos Tech | Exclusivo para Mulheres de Tecnologia - Brasil

Banco de Talentos TI PcD | Exclusivo para Pessoas com Deficiência de TI - Brasil e Remoto

Banco de Talentos | TI Salesforce - São Paulo/SP e Remoto

Consultor(a) Arquitetura (vagas) - São Paulo/SP

Consultor(a) Big Data - São Paulo/SP e Remoto

Consultor(a) Big Data | Exclusivo Mulheres Negras - São Paulo/SP e Remoto

Consultor(a) Big Data | Scrum Master - São Paulo/SP

Consultor(a) BI | Product Owner - São Paulo/SP

Consultor(a) de BI - São Paulo/SP

Consultor(a) de Design - São Paulo/SP e Remoto

Consultor(a) de Governança de Dados - São Paulo/SP

Consultor(a) de M&A - São Paulo/SP

Consultor(a) de Modelagem - São Paulo/SP

Consultor(a) de Negócios - São Paulo/SP

Consultor(a) de Planejamento Estratégico - São Paulo/SP

Consultor(a) Design Ops - São Paulo/SP e Remoto

Consultor(a) de Sistemas | Implementação SAP S/4 HANA (2 vagas) - São Paulo/SP

Consultor(a) Inovação Digital - São Paulo/SP e Remoto

Consultor(a) Planejamento Estratégico - São Paulo/SP

Consultor(a) | Service Designer - São Paulo/SP

Coordenador(a) Suporte Middleware (Exclusiva para Negros) - São Paulo/SP

Desenvolvedor Java Sênior - São Paulo/SP e Remoto

Desenvolvedor Pleno - São Paulo/SP

Design Lead - São Paulo/SP e Remoto

Engenheiro(a) de Software Sênior | Remoto - São Paulo/SP e Remoto

Especialista de DevOps - São Paulo/SP

Executivo de Mídias Digitais - São Paulo/SP

Gerente de Design - São Paulo/SP

Gerente de Infraestrutura Banco de Dados e Big data (Exclusivas para pessoas Negras) - São Paulo/SP

Product Owner - São Paulo/SP

Scrum Master - São Paulo/SP

Scrum Master | Consultor - Rio de Janeiro/RJ

Specialist Cloud Architect & Infrastructure Engineer - São Paulo/SP

Talentos Vivo (Telefônica) - São Paulo/SP

Técnico (a) de Monitoramento Jr | Exclusiva para pessoa com deficiência - Curitiba/PR

UX Writer Sênior - São Paulo/SP e Remoto

Vagas Afirmativas de Tecnologia para Pessoas Trans - São Paulo/SP

Lojas Vivo

Analista de Suporte Comercial 6h - São Paulo/SP

Analista de Suporte Comercial 8H - Blumenau/SC

Analista de Suporte Comercial 8H - Florianópolis/SC

Analista de Suporte Comercial |Loja Shopping Muell- Joinville/SC

Consultor (a) de Negócios Júnior 6h - São Paulo/SP

Consultor (a) de Negócios Júnior | Exclusivo para pessoas Trans (Banco de Talentos) - São Paulo/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno 6h - São Paulo/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno 8h (Banco de Talentos) - Jaboatão dos Guararapes/PE

Consultor(a) de Negócios Pleno 8H (Banco de Talentos) - Campina Grande/PB

Consultor(a) de Negócios Pleno 8H - Cuiabá/MT

Consultor(a) de Negócios Pleno Loja 8h (Banco de Talentos) - Natal/RN

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Araçatuba/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Araraquara/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Barreiras/BA

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Barueri/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Bauru/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Boa Vista/RR

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Brasília/DF

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Cabo Frio/RJ

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Cachoeiro de Itapemirim/ES

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Campinas/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Campo Grande/MS

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Campos dos Goytacazes/RJ

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Cariacica/ES

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Caruaru/PE

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Catalão/GO

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Colatina/ES

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Cuiabá/MT

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Dourados/MS

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Feira de Santana/BA

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Franca/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Goiânia/GO

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Guarujá/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Guarulhos/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Gurupi/TO

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Ilhéus/BA

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Imperatriz/MA

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Itabuna/BA

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - São Paulo/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - João Pessoa/PB

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Juazeiro do Norte/CE

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Jundiaí/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Cachoeiro de Itapemirim/ES

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Macapá/AP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Maceió/AL

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Marabá/PA

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Marília/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Mogi das Cruzes/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Montes Claros/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Mossoró/RN

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Niterói/RJ

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Nova Iguaçu/RJ

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Nova Venécia/ES

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Osasco/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Ourinhos/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Palmas/TO

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Passos/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Petrolina/PE

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Piracicaba/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Poços de Caldas/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Porto Seguro/BA

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Porto Velho/RO

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Pouso Alegre/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Praia Grande/SP

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Presidente Prudente/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Redenção/PA

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Ribeirão Preto/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Rio Branco/AC

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Rio Verde/GO

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Rondonópolis/MT

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Santarém/PA

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Santo André/SP

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Santos/SP

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - São Bernardo do Campo/SP

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - São Caetano do Sul/SP

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - São Carlos/SP

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - São José dos Campos/SP

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - São José do Rio Preto/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - São Mateus/ES

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - São Paulo/SP

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - São Roque/SP

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - São Vicente/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Aracaju/SE

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Balneário Camboriú/SC

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Belém/PA

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Blumenau/SC

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Cascavel/PR

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Caxias do Sul/RS

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Chapecó/SC

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Curitiba/PR

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Florianópolis/SC

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Fortaleza/CE

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Foz do Iguaçu/PR

Consultor(a) de Negócios Pleno - São Paulo/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Sinop/MT

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Itajaí/SC

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Joinville/SC

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Londrina/PR

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Manaus/AM

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Maringá/PR

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Novo Hamburgo/RS

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Passo Fundo/RS

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Pelotas/RS

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Ponta Grossa/PR

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Porto Alegre/RS

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Rio de Janeiro/RJ

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Santa Cruz do Sul/RS

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Santa Maria/RS

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - São José dos Pinhais/PR

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - São José/SC

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - São Luís/MA

Consultor (a) de Negócios Pleno | Exclusivo para pessoas Trans (Banco de Talentos) - São Paulo/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Vitória/ES

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Tubarão/SC

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Suzano/SP

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Taboão da Serra/SP

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Taubaté/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Teixeira de Freitas/BA

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Teresina/PI

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Uberlândia/MG

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Vila Velha/ES

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Vitória da Conquista/BA

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Vitória/ES

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Volta Redonda/RJ

Consultor (a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Votorantim/SP

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Recife/PE

Consultor(a) de Negócios Pleno (Banco de Talentos) - Salvador/BA

Consultor(a) Negócios (Exclusiva Pessoas Trans) - São Paulo/SP

Gerente de Area II - São João Boa Vista/SP

Vaga Exclusiva para 50+ l Consultor(a) de Negócios Pleno 8H - Blumenau/SC

Vendedor (a) 06h - Rio de Janeiro/RJ

Vendedor (a) Quiosque - Belo Horizonte/MG

Vendedor (a) Quiosque - Goiânia/GO

Atendimento | Call Center

Atendente de Agendamento e Controle - São Paulo/SP

Atendente de Agendamento e Controle - Curitiba/PR

Atendente de Agendamento e Controle - São Paulo/SP

Atendente Experiência com Cliente - Curitiba/PR

Atendente Experiência com Cliente | Home Office - São Paulo/SP

Atendente Relacionamento Clientes B2B I Presencial - Curitiba/PR e Remoto

Áreas Técnicas