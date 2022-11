As ações do Gabinete de Crise, que coordena as operações para desbloquear as rodovias em Mato Grosso, já liberaram, somente na manhã desta terça-feira (22), 18 pontos que estavam com interdição. São 9 pontos em rodovias federais, 6 em estaduais e duas em municipais. Apenas um trecho da BR 070, na saída de Primavera do Leste para Campo Verde, ainda permanece interditado.

Ainda há bloqueios parciais em oito pontos. E aglomerações em 12 locais.

O trabalho do Gabinete de Crise, que é composto pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Politec, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e órgãos de inteligência, é para garantir a liberação de todos os trechos no Estado e assegurar o direito de ir e vir da população.

O gabinete vem atuando em conjunto desde que as manifestações tiveram início. Contudo, com a mudança no perfil do movimento, as forças de segurança deram início à operação, nesta terça-feira, para a desobstrução de todas as rodovias do Estado.

Rodovias liberadas

BR 174 – Comodoro

BR 163 – Sinop

MT 140 – Sinop

MT 320 – Colíder

BR 174 – Pontes e Lacerda

BR 174 – Conquista D’Oeste

MT – Campos de Júlio

Estrada Municipal em Alta Floresta

BR 364 – Rondonópolis

BR 163 – Nova Mutum

BR 163 – Lucas do Rio Verde

BR 364 – Diamantino (Ponto 1)

BR 364 – Diamantino (Ponto 2)

BR 163 – Sorriso

BR 158 – Água Boa

MT 240 – Água Boa

MT 242 – Querência

MT 010 – Ipiranga do Norte