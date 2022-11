De acordo com a Caixa, 51 apostas acertaram a quina e levarão cada uma R$ 55.525,68. Já 3.793 apostadores conseguiram acertar as quatro dezenas e cada um receberá R$ 1.066,55

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.541 da Mega-Sena, que foi realizado na noite desta terça-feira (22) pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo. Mais uma vez o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio que será nesta quinta-feira (24). Os números sorteados foram 10-28-45-47-57-59.

De acordo com a Caixa, 51 apostas acertaram a quina e levarão cada uma R$ 55.525,68. Já 3.793 apostadores conseguiram acertar as quatro dezenas e cada um receberá R$ 1.066,55.De acordo com a Caixa, 51 apostas acertaram a quina e levarão cada uma R$ 55.525,68. Já 3.793 apostadores conseguiram acertar as quatro dezenas e cada um receberá R$ 1.066,55.