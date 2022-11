Uma aposta de Alta Floresta acertou cinco números dos seis sorteados no concurso 2541 da Mega-Sena e faturou R$ 55.525,68 mil. O sorteio foi realizado na noite de terça-feira (22), no espaço Loterias da Caixa, em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio principal ficou acumulado em R$ 50 milhões.

Os números sorteados foram 10 – 28 – 45 – 47 – 57 – 59.

A aposta foi registrada por meio de canais eletrônicos em um jogo simples que custou R$ 4,50. O apostador acertou cinco das seis dezenas sorteadas e faturou R$ 55.525,68. Outras 50 apostas também acertaram cinco dezenas e foram contempladas com o mesmo valor.

Ninguém acertou as seis dezenas premiadas e o prêmio principal ficou acumulado para o próximo sorteio que acontece nesta quinta-feira (24), com estimativa de R$ 50 milhões.