A Mega-Sena pode pagar R$ 50 milhões nesta quinta-feira (24). Este é o segundo sorteio da Mega-Semana da República, que oferece mais uma oportunidade neste sábado (26).

O sorteio do concurso 2.542 da Mega-Sena será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O último concurso, o de número 2.541, na terça-feira (22), teve os seguintes números: 10 - 28 - 45 - 47 - 57 - 59.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique os R$ 50 milhões na poupança, ele receberá R$ 339 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o valor será suficiente para adquirir 23 apartamentos com vista para o mar, ao custo de R$ 2,17 milhões cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal e no aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50.