74 apostas acertaram os cinco números e vão ganhar cada uma R$ 42.474,10

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.542 da Mega-Sena realizado na noite desta quinta-feira (24). O prêmio está estimado em R$ 57 milhões. As dezenas sorteadas foram: 12 – 20 – 22 – 25 – 26 – 55.

Quina

Quadra

5.245 pessoas acertaram os 4 números e ganharam, R$ 855,91.

Como apostar na Mega-Sena?

Para apostar na Mega-Sena, você precisa fazer de seis a 15 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. As apostas poderão ser realizadas até as 19 horas desta deste sábado (26).