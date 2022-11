Instituição oferta 52 vagas para unidades operacionais em Alta Floresta, Cáceres, Cuiabá, Poxoréu e Rondonópolis

O Serviço Social do Comércio (Sesc-MT) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio. São oferecidas 52 vagas nas unidades operacionais da instituição nas cidades de Alta Floresta, Cáceres, Cuiabá, Poxoréu e Rondonópolis.

Os acadêmicos interessados em concorrer as oportunidades devem realizar seu cadastro no site www.sesc.mt.com.br, até às 17h do dia 9 de dezembro. Os candidatos aprovados irão receber bolsa-estágio, auxílio-transporte e os benefícios do Cartão Sesc.

O diretor regional do Sesc-MT, Carlos Rissato, aponta que o programa de estágio no Sesc é uma oportunidade para adquirir experiência profissional e colocar em prática as habilidades aprendidas em sala de aula. “Os acadêmicos que ingressam no programa de estágio do Sesc são iniciados na cultura corporativa e entendem o funcionamento no mercado de trabalho. É um saldo bastante positivo para o seu currículo”, diz Carlos Rissato.

Na Capital, são ofertadas 25 vagas. O Sesc está recrutando seis universitários do curso de Pedagogia, três com formação em andamento na área de Nutrição, um matriculado em Educação Física (Licenciatura), nove em Educação Física (Bacharel), um em Administração e cinco para Comunicação Social.

No Sesc Cáceres, a vaga é destinada a estudantes de Pedagogia e educação Física. Já, no Sesc Poxoréu são duas vagas para Educação Física (Bacharel). E no Sesc Rondonópolis são 11 vagas para Pedagogia, uma para Serviço Social, duas para Educação Física (Licenciatura), duas para Educação Física (Bacharel), uma para o curso de Enfermagem, um para Música, duas para Nutrição e uma para Biblioteconomia. Na unidade do Sesc Alta Floresta são duas vagas para Educação física (Bacharel).

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Veja as áreas disponíveis para o processo seletivo de estágio

CUIABÁ

Pedagogia – 6 vagas

Nutrição – 3 vagas

Educação física (Licenciatura) – 1 vaga

Educação física (Bacharel) – 9 vagas

Administração – 1 vaga

Comunicação Social – 5 vagas

SESC CACÉRES

Pedagogia – 1 vaga

Educação Física Bacharel – 1 vaga

SESC POXORÉU

Educação física (Bacharel) – 2 vagas

SESC ALTA FLORESTA

Educação física (Bacharel) – 2 vagas

SESC RONDONÓPOLIS

Serviço Social – 1 vaga

Educação física (Licenciatura) – 2 vagas

Educação física (Bacharel) – 2 vagas

Enfermagem – 1 vaga

Pedagogia – 11 vagas

Música – 1 vaga

Biblioteconomia – 1 vaga

Nutrição – 2 vagas