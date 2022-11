Às 16h37, o Ibovespa registrava variação negativa de 2,64%, aos 108.874 pontos. O dólar fechou em alta e voltou a superar os R$ 5,40. Clique aqui para ver mais cotações. “O mercado está louco para se animar com Lula, mas se recusam a dar sinais claros de que vão controlar o crescimento da dívida no final do governo”, disse uma fonte com conhecimento de contas públicas.