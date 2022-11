Concurso 2.543 da Mega-Sena foi sorteado na noite deste sábado, 26, em São Paulo

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.543 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 26, em São Paulo, e o prêmio acumulou em R$ 65 milhões, valor estimado para o sorteio da próxima quarta-feira, 30. Confira as dezenas sorteadas: 02 - 05 - 27 - 30 - 46 - 53.

Na quina, 138 apostas acertaram e faturaram R$ 29.679,12 cada uma. Já na quadra, 7.475 apostas foram premiadas com R$ 782,74 cada. Este é o terceiro sorteio realizado nesta semana, sendo que os primeiros aconteceram na terça e quinta-feira. Além da Mega, também foi sorteado o concurso 27 da +Milionária, com um prêmio estimado de R$ 19,5 milhões.

Os números sorteados foram: 03-16-17-21-23-37, com os trevos 1 e 4.

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Em semanas especiais, ocorrem três sorteios, às terças, às quintas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.