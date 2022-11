Assim como o Auxílio Brasil, o Vale-Gás é pago a famílias que já estão cadastradas no Cadastro Único, dando prioridade às mulheres.

Como o vale-gás é pago bimestralmente, em 2022 ele é pago somente nos meses pares. Portanto, em dezembro ocorre o último pagamento no valor de R$ 112,00. Sendo que os repasses são feitos de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).

Dessa forma, assim como aconteceu em agosto e outubro, o vale-gás em dezembro será de 100% do valor da média nacional do botijão de 13kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Entretanto, em janeiro de 2023, as famílias voltarão a receber o valor médio de 50% do botijão de gás de 13kg.

Quem tem direito ao vale-gás?

Assim, tem direito ao vale-gás pessoas que se enquadram nas seguintes situações:

Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico)

Renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606,00);

Famílias que tenham membros que residam na mesma casa, que sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), que contempla à pessoa com deficiência e ao idoso a partir de 65 anos de baixa, com um salário mínimo (R$ 1.212,00).

Como se inscrever para receber o vale-gás?

Em síntese, não é preciso se inscrever para receber o vale-gás. Assim como o Auxílio Brasil, ele é pago a famílias que já estão cadastradas no CadÚnico. Portanto, o interessado deve ir até um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para se inscrever. Todavia, não há garantia de recebimento.

No entanto, a preferência de pagamento será para mulheres responsáveis pela família e àquelas vítimas de violência doméstica.

Calendário Vale-gás – Dezembro