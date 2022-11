Apostador que faturar o prêmio sozinho poderá aplicar toda a bolada na poupança e ganhar mais de R$ 423 mil todos os meses

Sem pagar o prêmio principal nos últimos seis concursos, a Mega-Sena volta a ser sorteada nesta quarta-feira (30), com a promessa de pagar R$ 65 milhões ao apostador que cravar sozinho as seis dezenas reveladas.

O sorteio do concurso 2.544 da loteria será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na avenida Paulista,, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa e no YouTube.

Se levar sozinho o prêmio principal da loteria, o apostador poderá aplicar toda a bolada na poupança e receber mais de R$ 423 mil de rendimento no primeiro mês. O ganho ainda poderá ser impulsionado com investimentos mais rentáveis com a mesma segurança da caderneta

Se preferir investir em imóveis, a grana é suficiente para adquirir 55 casas ao custo de R$ 1,18 milhões cada. Para os fãs de automóveis, o valor oferecido compra mais de 900 carros populares no valor de R$ 70 mil ou 65 Land Rover Defender Effect 0-km, como o recentemente adquirido pela cantora Ludmilla.

Para concorrer à bolada, basta ir a uma casa lotérica até as 19h e marcar de 6 a 15 números no volante; há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).