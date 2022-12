Caso apenas um único apostador leve o prêmio e aplique na poupança, receberá R$ 749 mil de rendimento no primeiro mês

A Mega-Sena pode pagar R$ 115 milhões nesta quarta-feira (7). As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, no portal ou no aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50.

Com prêmio principal acumulado há oito rodadas, o sorteio do concurso 2.546 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Caso apenas um único apostador leve o prêmio e aplique os R$ 115 milhões na poupança, receberá R$ 749 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em aeronaves, o valor será suficiente para adquirir nove jatinhos de luxo ao custo de R$ 12,7 milhões cada.

No último concurso sorteado no sábado (3), foram sorteadas as seguintes dezenas: 20 - 23 - 32 - 36 - 39 – 57.