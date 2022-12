As festividades de fim de ano estão se aproximando e muitas lojas, para atrair a atenção dos consumidores, estão com as vitrines repletas de sugestões e promoções que tal planejar para realizar as compras sem transtornos o PROCON orienta que é preciso considerar a disponibilidade financeira, pois uma compra consciente pode garantir uma comemoração agradável e evitar futuros problemas.

Sobre a compra de presentes o PROCON tem algumas sugestões que vão auxiliar o consumidor a evitar problemas:

Planejar para realizar as compras sem transtornos

Pesquisar preços considerando a qualidade é uma boa opção;

A aceitação de cartão de credito é uma liberdade do fornecedor, mas ao aceitar não poderá impor limite mínimo;

Vai comprar brinquedos, considere idade, limitações da criança. Além da qualidade e segurança. É essencial que tenha o selo do Inmetro;

O preço dos produtos deve estar expostos com preço à vista e, se vendidos a prazo, o total a prazo, as taxas de juros mensal e anual, bem como o valor e número das parcelas;

Nas compras no estabelecimento de forma presencial - Os estabelecimentos podem praticar diferentes políticas de troca, se informe antes da compra. As lojas não são obrigadas a efetuar troca por causa do tamanho do produto ou porque o presenteado não gostou;

Nas compras fora do estabelecimento comercial (internet ou telefone, por exemplo), o consumidor pode exercer o direto de arrependimento, independente do motivo. O prazo para isso é de sete dias – contados a partir da data da compra ou da entrega do produto