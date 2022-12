Oportunidades são para as funções de auxiliar operacional e assistente de controle de qualidade

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2022 - A Marfrig, líder global em produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, anuncia 36 vagas de emprego na unidade de Tangará da Serra, no Mato Grosso. As oportunidades são para as funções de auxiliar operacional e assistente de controle de qualidade.

Os candidatos selecionados terão como benefícios vale-transporte, vale-alimentação, restaurante no local, seguro de vida e cesta básica.

As inscrições já estão abertas e terminam em 30 de dezembro. Os interessados devem comparecer no endereço Rod MT 358, Tangará da Serra/MT, para participar do processo de seleção, que ocorre de terça a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário levar o currículo, documentos pessoais e uma caneta.