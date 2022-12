Mega-Sena estava acumulada havia dez sorteios. Lotofácil faz novo milionário no Rio de Janeiro. Quina acumula.

Uma aposta feita pela internet acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta quarta-feira (14) e vai levar o prêmio principal de R$ 134,8 milhões. Após ficar acumulado por dez rodadas, o concurso 2.548 teve os seguintes números: 09 - 15 - 23 - 25 - 29 - 30.

Os cinco acertos tiveram 186 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 36.544,82 para cada. Já os quatro acertos registraram 12.011 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 808,46 cada. O apostador que ganhou sozinho o prêmio principal poderá aplicar toda a bolada na poupança e receber mais de R$ 845 mil de rendimento no primeiro mês.

O ganho ainda poderá ser impulsionado com investimentos mais rentáveis com a mesma segurança da caderneta, que oferecem mais de R$ 1,4 milhão no primeiro mês pelo mesmo montante aplicado.

O próximo concurso, com prêmio de R$ 3 milhões, será realizado no sábado (17). Para concorrer à bolada, basta ir a uma casa lotérica até as 19h e marcar de 6 a 15 números no volante; há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.