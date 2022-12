Dinheiro extra está disponível desde 20 de abril; pedido pode ser feito pelo aplicativo do FGTS

Trabalhadores com saldo no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) só têm até esta quinta-feira (15) para pedir a liberação de até R$ 1.000 pela modalidade saque extraordinário. Os valores foram disponibilizados desde 20 de abril.

A opção é válida para trabalhadores que não receberam automaticamente os valores pelo Caixa Tem ou que tiveram os valores creditados no aplicativo, mas não realizaram movimentações no prazo de 90 dias, fazendo com que os recursos retornassem para as contas do FGTS, conforme previsto na legislação.

O que acontece com o dinheiro que não for sacado?

Quem não solicitar o dinheiro terá esse recurso devolvido em definitivo para o Fundo, com a devida correção monetária. O valor do saque é de até R$ 1.000 por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis de todas as suas contas do FGTS ativas e inativas. Segundo a Caixa Econômica Federal, ainda estão disponíveis cerca de R$ 8 bilhões para serem retirados por aproximadamente 12 milhões de trabalhadores.

Pedi desfazimento e me arrependi, posso pedir de novo?

Quem havia pedido o desfazimento do saque e agora se arrependeu e deseja sacar o valor não tem mais como pedir, pois o desfazimento é irreversível.

Como fazer o saque?

O dinheiro fica disponível na poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem ou nas contas bancárias previamente cadastradas pelo trabalhador para receber os valores do Fundo de Garantia. Caso o dinheiro não apareça no aplicativo Caixa Tem, é preciso fazer o pedido pelo aplicativo FGTS, no menu "Saque extraordinário".