Os vencedores do mês de novembro receberão prêmios que vão de R$ 500 até R$ 10 mil

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) realizou, nesta quinta-feira (15), mais um sorteio do programa Nota MT. Dessa vez, um total de 1.003 consumidores de Mato Grosso, que fizeram compras no mês de novembro e pediram o CPF na nota, foram premiados.

Entre os vencedores, cinco vão receber as premiações de R$ 10 mil e 998 os prêmios de R$ 500, sendo que dois deles foram sorteados duas vezes neste mês, ou seja, ganharão R$ 1 mil. Além das premiações que são distribuídas aos consumidores, as entidades sociais indicadas por eles recebem o valor correspondente a 20% de cada prêmio.

Dentre as instituições escolhidas pelos ganhadores dos prêmios de R$ 10 mil está o Hospital de Câncer e a Associação Beneficente Evangélica Mato-grossense, ambas de Cuiabá. O Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, de Várzea Grande, a Associação Fonte de Luz, de Tangará da Serra, e o Lar das Servas de Maria, de Cáceres também foram indicados.

Maior parte dos ganhadores são de Cuiabá

Dos prêmios distribuídos no sorteio desta quinta-feira (15), a capital Cuiabá foi a que acumulou maior número de premiações, para 335 moradores. Destacam-se também Sinop, com 107 ganhadores, Várzea Grande, com 67 premiados, e Rondonópolis, que teve 64 moradores contemplados no sorteio.