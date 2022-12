O próximo sorteio será o da Mega da Virada, no dia 31 de dezembro, que terá prêmio de R$ 450 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.549 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (17). O prêmio era de R$ 4.507.375,51. Os números sorteados foram: 01 - 06 - 10 - 30 - 33 – 35. Segundo a Caixa, 107 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 22.867,86 cada. Outros 5.232 bilhetes fizeram a quadra e vão levar R$ 668,10.

Este foi o último concurso regular da Mega-Sena em 2022. O próximo sorteio será da Mega da Virada, que ocorre no dia 31 de dezembro. As apostas começaram em 16 de novembro.

Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números), e assim por diante.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança, ele receberá em média R$ 3 milhões de rendimento no primeiro mês. Se o ganhador dessa bolada optar por levar uma vida de luxo, pode comprar um jatinho, um iate, um carro superesportivo e uma mansão numa ilha particular gastando menos de 10% do prêmio.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro de 2022 nas lotéricas de todo o país, pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.