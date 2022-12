Dados acumulados até terceira semana de dezembro mostram que corrente de comércio do País subiu 22,2%; no mês, saldo positivo é de US$ 2,49 bilhões

Abalança comercial atingiu superávit de US$ 60,02 bilhões no acumulado do ano, até a terceira semana de dezembro, com crescimento de 1,8% pela média diária, em relação ao período de janeiro a dezembro de 2021. A corrente de comércio (soma das exportações e importações) aumentou 22,2%, atingindo US$ 587,06 bilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (19/12) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.

Segundo a Secex, as exportações no ano cresceram 20% até a terceira semana deste mês, chegando a US$ 323,54 bilhões. Já as importações totalizaram US$ 263,52 bilhões, em alta de 25,1%.

Apenas em dezembro, o superávit já chegou a US$ 2,49 bilhões, com crescimento de 18,9%, e a corrente de comércio alcançou US$ 27,87 bilhões, com aumento 19,1%. Os números refletem o desempenho das exportações, que chegaram a US$ 15,18 bilhões, e das importações, que totalizaram US$ 12,69 bilhões, ambas com crescimento de 19,1% até a terceira semana.

Desempenho dos setores

Por setores de atividade econômica, a Secex registrou crescimento de 35,8% nas exportações da Agropecuária, que somaram US$ 2,69 bilhões; de 41,1% nas da Indústria Extrativa, que chegaram a US$ 4,42 bilhões; e de 5,8% na Indústria de Transformação, com US$ 8,01 bilhões.

Nas importações, houve aumento de 3,8% em Agropecuária, que somou US$ 256,24 milhões; de 40,1% em Indústria Extrativa, chegando a US$ 1,16 bilhão; e de 19,2% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 11,18 bilhões.