Com o pagamento do 13º e o salário de dezembro, em uma semana Governo injeta mais de R$ 1 bilhão na economia estadual

O Governo do Estado paga nesta sexta-feira (23.12) os salários e proventos do mês de dezembro dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas. O pagamento será realizado dentro do prazo previsto no calendário divulgado no início do ano pelo governador Mauro Mendes.

“O pagamento dos salários dentro do mês trabalhado foi um compromisso cumprido pelo Governo de Mato Grosso nesses quatro anos e continuará sendo uma prioridade. Além de aquecer a economia do estado, o salário em dia é uma demonstração de valorização e respeito a todo funcionalismo público”, afirma o secretário de Fazenda em exercício, Fábio Pimenta.

A folha de pagamento líquida deste mês, segundo a Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual, da Secretaria de Fazenda, foi de R$ 702.808.063. Para os servidores ativos a folha liquida chega a R$ 505.589.567. Já os inativos e pensionistas vão receber R$ 197.218.496.

Com a liberação dos salários de dezembro e o pagamento do 13º salário na segunda-feira, (16), que atingiu R$ 299.355 milhões, em menos de uma semana o governo injeta de R$ 1,1 bilhão economia estadual.

Receberão salários e proventos cerca de 115 mil pessoas. As ordens de pagamento serão encaminhadas ao Banco do Brasil nesta quinta-feira (22).

“O Governo encerra mais um exercício mantendo o controle das contas públicas, o equilíbrio fiscal e a nota “A” na CAPAG, junto ao Tesouro Nacional. Vem cumprindo os compromissos assumidos com relação a RGA, que foi antecipada para janeiro, e manteve todos os seus pagamentos dentro das datas definidas, demonstrando respeito para com os servidores e os fornecedores”, destaca a secretária adjunta do Tesouro Estadual, Luciana Rosa.

Na sexta-feira todos os depósitos já terão sido processados pelo Banco do Brasil. Os valores estarão liberados tanto para quem tem contas no Banco do Brasil, como para aqueles que fizeram portabilidade a outros bancos.