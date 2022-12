Este é o maior valor acumulado desde a criação do concurso e a bolada atrai muitos apostadores. Sorteio será em 31 de dezembro. Especialista apresenta dicas de como dar aquela ajudinha para a sorte

Já imaginou começar 2023 milionário? Há quem sonhe em comprar a casa nova, viajar pelo mundo, regularizar a vida financeira e ajudar a família. E existe uma oportunidade aberta para chegar lá. Em 31 de dezembro, as Loterias Caixa vão sortear o prêmio estimado de R$ 450 milhões na Mega da Virada, o maior valor desde a criação do concurso. O acumulado será pago para aquele que acertar as seis dezenas da cartela. Caso ninguém faça a sena, a bolada vai para quem fizer a quina. Os jogos podem ser feitos nas lotéricas até às 17h e pela internet até às 19h da data do concurso especial de fim de ano. O sorteio ocorrerá às 20h.

Sonhando com a bolada para começar 2023 com o pé direito, o analista de tecnologia da informação Marcelo Nascimento, 42 anos, não perdeu a chance de fazer uma fezinha. "Se eu ganhar, quero viajar bastante, tanto para fora quanto dentro do Brasil", comenta, planejando viagens para locais históricos. "Desejo conhecer o Egito para ver as pirâmides e ir para a França", pontua o analista, que planeja investir e gastar conscientemente. Para ele, ajudar a família é uma das coisas a ser feita, caso ganhe. "Irei ajudar pagando cursos e faculdade para dar a oportunidade para quem quiser estudar e aprender", destaca.

Já a diarista Jussara dos Santos, 38 anos, também sonha com o prêmio da virada do ano, mas os planos para os gastos são diferentes. "Quero comprar uma casa e ajudar a minha mãe", conta a moradora de Ceilândia Norte. Segundo ela, a matriarca da família tem diabetes e problemas de pressão. "Os remédios são caros. Priorizar a saúde", pontua.

Chances

Criada em 2009, a Mega da Virada é muito aguardada pelos apostadores devido ao prêmio elevado. O maior valor sorteado foi de R$ 378,1 milhões, em 2021. A bolada saiu para duas apostas apenas. Em 2018, o montante foi dividido por 53 ganhadores, a maior quantidade desde que o prêmio começou.

São Paulo é a cidade com mais ganhadores, com 13 apostas vencedoras. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro com cinco vezes. O Distrito Federal e Belo Horizonte empatam, com quatro cada. Outra curiosidade do prêmio é sobre as dezenas mais sorteadas. O número 10 é o campeão, saindo quatro vezes, seguido pelos números 03 — 05 — 20 — 36 — 33, com três aparições.

Com dicas preciosas de como aumentar as chance de faturar o prêmio da Mega da Virada, o especialista em consultoria empresarial e professor de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Brasília (CEUB) Max Bianchi Godoy destaca que, para se ter mais chances de ganhar, é importante jogar o maior número de dezenas em um mesmo volante. "Caso o apostador realize a marcação de oito números em um mesmo cartão, esta aposta lhe custará cerca de R$ 126, porém ele passa a ter uma chance em 1.787.995 de ganhar. Isso significa que as chances são muito maiores de ganhar do que se fizesse aleatoriamente diversos cartões de seis dezenas", analisa.

Para o apostador que não tem condições de investir um valor considerável, o professor ressalta que uma boa opção é participar dos bolões da própria Caixa Econômica, que são disponibilizados nas casas lotéricas e pela internet. "Esses bolões buscam 'cercar' uma quantidade maior de dezenas e, para tanto, realizam combinações", comenta. "Porém, neste último caso, se o apostador ganhar o prêmio, este será dividido com todas as outras pessoas que compraram cotas daquele bolão", enfatiza o especialista.

Por fim, Max ressalta que a Mega da Virada não acumula, sendo assim uma boa oportunidade de ganhar. "É uma ferramenta que pode mudar a vida das pessoas e ajudar a realizar diversos sonhos. Nesse sentido, continuem apostando em chances de condições de vida e dias melhores", conclui o professor.

Como jogar

Para fazer a aposta, o jogador deve escolher, no mínimo, seis dezenas entre os 60 números disponíveis para compor um jogo, e ganhar o prêmio máximo ao acertar todas. Vale ficar de olho, porque ainda é possível acertar 4 ou 5 números e levar uma boa quantia para casa.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. E quanto mais números marcar na cartela, como 7 ou 8, maior ficará o preço do jogo. Em contrapartida, marcando mais dezenas há maiores chances de faturar o prêmio total da Mega-Sena.

Existe a possibilidade de jogar on-line. Para isso, é necessário ser maior de 18 anos, ter CPF e se cadastrar nas Loterias Online. Para apostar, também é preciso possuir cartão de crédito. A Caixa requer dois passos para o cadastro: informar seus dados pessoais e depois fazer a validação do token de cadastramento, encaminhado para o e-mail. A senha deve ser cadastrada com seis números.

Nos jogos feitos na Loterias Online, a pessoa pode efetivar as apostas de, no mínimo R$ 31,50, e, no máximo R$ 945 por dia. O portal recebe as apostas por 24h. Porém, é importante ter atenção com o horário de fechamento do concurso, que é o mesmo praticado nas Casas Lotéricas (1h antes dos sorteios).

Caso o apostador ganhe algum prêmio, é preciso imprimir o comprovante de aposta e geração do Código de Resgate (que deve ser memorizado) e ir até a lotérica de preferência, onde serão digitados CPF e código gerado.