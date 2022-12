Apostas para concorrer ao maior prêmio da história da loteria custam ao menos R$ 4,50 e podem ser realizadas até as 17h

O sonho de virar milionário pode se tornar realidade ainda em 2022, com a 14ª edição da Mega da Virada. Neste ano, o sorteio especial promete pagar R$ 500 milhões ao apostador que cravar sozinho as seis dezenas reveladas pela loteria.

O valor estimado pela Caixa Econômica Federal é 32% superior aos R$ 378,1 milhões pagos em 2021 e corresponde ao maior pagamento da história da loteria. Vale lembrar que a bolada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina.

O sorteio está marcado para acontecer neste sábado (31), a partir das 20h, em um estúdio de TV aberta. A transmissão ao vivo também será disponibilizada nas redes sociais da Caixa e em diversas emissoras.

Como apostar?

Para concorrer à bolada, basta ir a uma das 13 mil lotéricas ou utilizar o sistema online das loterias até as 17h e marcar de 6 a 20 números no volante. O valor das apostas varia de R$ 4,50 (seis números) a R$ 174.420 (20 dezenas).

Também é possível deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Bolões

Há ainda a opção dos bolões para impulsionar a chance de faturar o prêmio. As escolhas têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

A Caixa reforça que os bolões só são comercializados, com toda a segurança e com a entrega do recibo original de cota, nas Lotéricas Caixa, sem disponibilidade em canais eletrônicos.

Para o bolão, a lotérica poderá cobrar uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. Por isso, é necessário verificar os valores das apostas nas lotéricas ou no site das loterias.

Rentabilidade

Se levar sozinho o prêmio principal da Mega da Virada, o apostador poderá aplicar toda a bolada na poupança e receber mais de R$ 3,5 milhões de rendimento no primeiro mês.

O ganho ainda poderá ser impulsionado com investimentos mais rentáveis com a mesma segurança da caderneta, que oferecem cerca de R$ 5,4 milhões no primeiro mês pelo mesmo montante aplicado.

Se preferir investir em imóveis, o dinheiro é suficiente para adquirir 100 mansões ao custo de R$ 5 milhões cada. Para os fãs de carros, o valor oferecido compra mais de 7.000 veículos populares no valor de R$ 70 mil ou 500 Land Rover Defender Effect 0-km, como o recentemente adquirido pela cantora Ludmilla.

Histórico

Desde sua 1ª edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 111 apostas que tentaram a sorte e acertaram todas as seis dezenas milionárias reveladas pelos concursos especiais.

No ano passado, duas apostas dividiram R$ 378 milhões no concurso especial. Um dos volantes premiados era um bolão com 14 participantes cadastrado na cidade de Campinas (SP). Com a premiação, cada um deles recebeu R$ 13,5 milhões.

A outra aposta vencedora foi realizada em Cabo Frio (RJ), que faturou R$ 189 milhões. Outros 1.712 apostadores acertaram a quina e levaram R$ 50.861,33, enquanto os 143.494 cravaram quatro números e embolsaram R$ 866,88.