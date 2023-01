Cada uma das apostas que acertou as seis dezenas do concurso 2.550 levará R$ 108.393.993,26

A Caixa divulgou na noite deste sábado (31) que cinco apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2.550 da Mega-Sena, conhecida como a Mega da Virada. Elas vão dividir igualmente o prêmio de R$ 541.969.966,29, o que corresponde a R$ 108.393.993,26 por aposta vencedora.

Segundo as informações da Caixa, uma aposta foi feita pelos canais digitais do banco, duas foram feitas no estado de São Paulo (uma em Santos e outra em São José da Bela Vista), uma em Minas Gerais (em Florestal) e uma no Rio Grande do Sul (em Arrioio do Sal).

As dezenas sorteadas foram: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59.

O banco estatal também divulgou os demais ganhadores deste concurso: 2.485 apostas acertaram 5 dezenas, que darão direito a um prêmio de R$ 45.438,78, e 183.921 apostas marcaram ao menos 4 das dezenas sorteadas, o que dará direito a um prêmio de R$ 877,04.

Para concorrer ao prêmio, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números no volante. Você pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números você marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.