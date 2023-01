O calendário de pagamento do Auxílio Brasil para janeiro de 2023 começa a ser depositado no dia 18, considerando o último dígito do NIS (Número de Identificação Social). Os beneficiários poderão sacar os R$ 600 pelo Caixa Tem e pelo cartão social.

Conforme o Ministério da Cidadania, o benefício é pago diariamente para cada final NIS. As datas definidas também são válidas para o pagamento do Auxílio Gás, sendo que o programa disponibiliza parcelas bimestralmente.

Durante 2023, as parcelas serão disponibilizadas em uma sequência de um a zero, durante dez dias úteis de cada mês.

Como sacar?

Poupança Social Digital;

Conta-corrente de Depósito à vista;

Conta Especial de Depósito à vista; e

Conta Contábil (plataforma social do Programa).

Calendário