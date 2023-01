Valor total da queda corresponde a quase quatro vezes a PEC ‘fura-teto’; montante equivale a cotação de todas as empresas com o capital aberto

A Bolsa de Valores sofreu consecutivos reveses desde a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorrida em cerimônia no último domingo, 1º. Desde o fim das eleições presidenciais e, principalmente, após os últimos dois dias de negociações e na esteira das decisões políticas que influenciam a economia – como a paralisação das privatizações – a B3 perdeu R$ 545,2 bilhões em valor de mercado.

O montante corresponde a quase quatro vezes a PEC ‘fura-teto’, aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro do último ano que autoriza um gasto de R$ 145 bilhões para gastos com o Bolsa Família – Auxilio Brasil – e outros programas sociais neste ano. A soma total corresponde à queda nas cotações de todas as empresas de capital aberto listadas na Bolsa, segundo a plataforma TradeMap.

Na última sexta-feira, antes do segundo turno presidencial ocorrido entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), o grupo de empresas valiam R$ 4,377 trilhões. Hoje, as cotações valem R$ 3,831 bilhões – uma queda de 9,1%.

Ontem, a queda foi de 3% e o dólar dubiu 1,5% – nas últimas 48 horas, a moeda norte-americana chegou a 5% de valorização.