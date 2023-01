Seleção busca admitir profissionais que tenham níveis fundamental, médio e superior completo com licenciatura; confira

No estado do Mato Grosso, a Prefeitura de Nova Monte Verde divulga a abertura de um novo Processo Seletivo que tem como objetivo a admissão de profissionais que tenham níveis fundamental, médio e superior completo com licenciatura.

De acordo com o edital, serão preenchidas 23 vagas distribuídas entre os cargos de Merendeira (2); Zelador (2); Motorista (Apuí) (3); Motorista (2); Auxiliar de Sala (12); Professor - Letras (inglês) (1); e Professor - matemática (1).

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de oito a 30 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 1.333,93 a R$ 1.742,41 ao mês.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições até segunda-feira (9) de janeiro de2023, na Secretaria Municipal de Educação, no horário das 7h30 às 13h. No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta pela análise de títulos, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital completo que consta em nosso site.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será até o dia 20 de dezembro de 2023, com possibilidade de prorrogação por igual período.