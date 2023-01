O Assaí Atacadista está com mais de 50 vagas de emprego abertas para contratação imediata na cidade de Sinop, em Mato Grosso. As oportunidades são para integrar o time da loja da Companhia que está em funcionamento no município na Av. Dos Jacarandas, nº 4.030, Quadra 19, Lote 999, no bairro St. Industrial Norte.

Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais. Algumas delas são:

- Atendente;

- Auxiliar de açougue;

- Chefe de seção;

- Empacotador(a);

- Operador(a) de caixa;

- Operador(a) de loja.

Os(as) interessados(as) devem procurar o time de RH na própria loja para participar do processo seletivo, das 9h30 às 14h30, até o dia 31 de janeiro. A Companhia oferece remuneração compatível com o mercado e pacote de benefícios que incluem assistência médica e odontológica, refeitório nas unidades, seguro de vida, cesta básica, enxoval de bebê para pais e mães, dentre outros.

O Assaí possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o Brasil.