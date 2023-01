O “In.pulse 4.0", programa do Serviço Nacional e Aprendizagem Industrial de Mato Grosso (Senai MT) para formação de novos instrutores, disponibiliza 30 bolsas para profissionais de engenharias e tecnologias. As inscrições seguem abertas até o dia 22 de janeiro de 2022 – Clique aqui.

Os participantes terão acesso a uma pós-graduação com conteúdo exclusivo em Metodologias Educacionais e Tecnologias Industriais certificada pela Faculdade de Tecnologia Senai (Fatec Senai). A formação será presencial, na unidade de Cuiabá, com despesas custeadas pela instituição.

Para participar do processo seletivo é necessário ter concluído graduação ou tecnólogo entre 2017 e 2022 nos eixos de Controle e Processos Industriais, Tecnologia da Informação e Comunicação (T.I), Infraestrutura, Produção Industrial na área de ciências exatas.

As vagas serão distribuídas entre as unidades do Senai de Mato Grosso nos municípios: Alta Floresta, Aripuanã, Barra do Bugres, Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Várzea Grande.

As atribuições dos participantes compreendem realizar visitas técnicas em indústrias e empresas que serão indicadas pelo projeto, realizar atividades educacionais, além de cursar integralmente as atividades propostas pela pós-graduação.

A conclusão do programa está vinculada a entrega de um projeto de inovação para o mercado industrial de Mato Grosso por cada bolsista selecionado. O projeto deve ser construído com soluções inovadoras que envolvam a relevância das Indústrias 4.0, o aprimoramento das tarefas que incluem o gerenciamento, tomada de decisão, raciocínio, comunicação e interação.

Os selecionados para o programa não podem ter nenhum vínculo empregatício, a não ser que solicite seu desligamento antes de assinar o contrato de bolsa. O projeto é pioneiro em Mato Grosso e propõe a formação de corpo de instrutores a partir do Programa Inova Talentos do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

As inscrições seguem até às 23h59min do dia 22 de janeiro de 2023 (horário local de Cuiabá, Fuso GMT -4:00) e devem ser realizadas por meio deste link: https://senai.mt/InscricaoInpulse .

Este é o único meio de inscrição aceito e não será em hipótese alguma aceitas inscrições por outros meios, tampouco o envio de inscrições ou documentos por e-mails.