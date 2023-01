Remuneração continuará sendo paga dentro do mês, conforme compromisso firmado pela gestão

O Governo de Mato Grosso divulgou o calendário de pagamento de salários dos servidores públicos para o ano de 2023 e também do 13º salário.

O calendário, estabelecido pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), mantém o pagamento da remuneração dentro do mês trabalhado. Desde 2020 o Estado disponibiliza um cronograma, com data certa para o pagamento, como forma de valorização e respeito ao funcionalismo público.

Conforme o calendário, o 13º salário do servidor efetivo será pago em duas parcelas. A primeira será no dia 30 de junho de 2023, que corresponderá a 50% do valor. Já outra metade será depositada no dia 20 de dezembro de 2023.

Para os servidores comissionados, o pagamento do 13º salário será em parcela única, também no dia 20 de dezembro.