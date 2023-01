Saldo da balança comercial contabilizou US$ 26,59 bilhões e fechou o ano como o maior do Brasil

Com alta anual de quase 50%, as exportações mato-grossenses registraram em 2022 novos recordes. Em receita, consolidou US$ 32,41 bilhões, mantendo a quarta posição entre os maiores exportadores brasileiros. A participação no total nacional passou a 9,81%.

Outro indicador que fechou o ano como começou foi o saldo da balança comercial mato-grossense que contabilizou US$ 26,59 bilhões e fechou o ano como o maior do Brasil. As cifras – resultam do total exportado debitado do total importado – superam o contabilizado em Minas Gerais e no Pará, US$ 22,46 bilhões e US$ 18,73 bilhões, respectivamente.

As exportações de soja em grão e a China foram decisivas para os resultados do Estado. A receita originada com os embarques do grão, por exemplo, somaram inéditos US$ 14,4 bilhões, valor 37,7% acima do registrado em igual momento do ano passado, e que representam 44% do total estadual.

Na demanda pela pauta estadual, a China se consolida como maior parceiro comercial de Mato Grosso. Em 2022 somou negócios de US$ 11,2 bilhões, 58,4% maior que em 2021. Sozinha, as compras chinesas representam mais de um terço do que o Estado faturou: 34,4%.

Além da soja em grão, foram destaques o milho, o algodão e a carne. O cereal foi a commodity de maior evolução anual na pauta estadual, cresceu 115% em faturamento e registrou movimentação de US$ 6,7 bilhões, participando com 21% do total de Mato Grosso.

O terceiro produto de maior demanda na pauta foi a carne bovina que somou negócio de US$ 2,7 bilhões, alta anual de 59,4% e respondeu por 8,5% da pauta local.

O algodão registrou negócios de US$ 2,5 bilhões, 3,17% a mais que em 2021. Em participação no saldo total do Estado responde por 7,7%.

DESTINOS – Além da China, outros quatros mercados consumidores se destacaram no comércio exterior de Mato Grosso. Pela ordem vem a Espanha com compras que somaram US$ 1,57 bilhão, seguida pela Tailândia, US$ 1,40 bilhão, Irã com US$ 1,34 bilhão e os Países Baixos, US$ 1,17 bilhão.

IMPORTAÇÕES – Mesmo sob um dólar valorizado frente ao real na maior parte do ano, as importações bateram recorde em Mato Grosso e registraram em 2022 mais de US$ 5,82 bilhões. As cifras consolidadas representam crescimento anual de 87% sobre 2021.

Desse total, somente as aquisições de adubos e fertilizantes movimentaram US$ 4,7 bilhões, ou seja, 81% de tudo que o Estado comprou ao longo do ano passado. Além de recorde no saldo das importações, as cifras revelam alta anual de 78%.