Por causa do aumento do salário mínimo, contribuição do MEI vai aumentar em fevereiro. Saiba quanto o microempreendedor pagará por mês!

Com o aumento do salário mínimo, a contribuição do MEI vai aumentar em 2023. A primeira parcela com aumento deve ser paga em fevereiro deste ano. Assim, em janeiro o valor continua sem alteração.

O Microempreendedor Individual (MEI) é o mais simples modelo de pessoa jurídica do Brasil. Com ele, os empreendedores devem recolher uma porcentagem do salário mínimo para contribuir com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Assim, quando o valor do salário-base nacional aumenta, a contribuição do MEI também sobe. Em 2022, o salário mínimo era de R$ 1.212. Já em 2023, ele teve um aumento para R$ 1.302, podendo chegar a R$ 1.320 em breve. Consequentemente, o MEI pagará um valor maior.

Como fica a contribuição do MEI com o novo salário mínimo

Todos os meses, o MEI precisa pagar o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Nesse boleto, estão incluídos a contribuição para o INSS e o pagamento de tributos. O valor do DAS varia conforme a atividade econômica exercida pelo empreendedor. Entretanto, a maioria dos MEIs recolhe 5% de INSS sobre o salário mínimo, o que dará R$ 66.

Contudo, a contribuição do MEI caminhoneiro foge a essa regra: sua arrecadação é de 12% em relação ao salário nacional. Assim, a categoria terá de recolher R$ 158,40 a partir de fevereiro. Vale lembrar que os valores consideram o salário mínimo de R$ 1.320, que deve ser oficializado em breve por uma Medida Provisória. Por enquanto, o valor estipulado ainda é de R$ 1.302.

Valor do DAS

Como mencionado, o DAS não é formado apenas pela contribuição do MEI ao INSS. Dessa forma, o valor pago mensalmente também terá acréscimo de impostos. Por exemplo:

Anuncios