Lideranças ligadas ao turismo se reuniram com os ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente. Grupo defende a retomada da medida.

O setor do turismo no Brasil acredita que a volta do horário de verão traz benefícios além da redução do consumo de energia elétrica. Isso porque, a categoria defendeu que o horário de verão pode ser uma medida importante para alavancar o setor. A defesa foi feita durante reunião do setor com os ministérios de Minas e Energia e o do Meio Ambiente.

Ao contrário do que defendia o ex-presidente Jair Bolsonaro, os empresários afirmaram que a volta do horário de verão gera economia de energia e, principalmente, fortalece o setor do turismo. Na prática, o documento assinado pelo setor defende que a medida permite que os estabelecimentos comerciais fiquem abertos por mais tempo.

Novas reuniões

Outras reuniões fazem parte da agenda do setor para o mês de fevereiro. Contudo, as datas ainda não há definição de datas. Dentre as entidades presentes nesses encontros está a Confederação Nacional do Turismo (CNTur) e a Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento e Lazer do Paraná (Feturismo).

Histórico

O horário de verão acabou em 2019, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A justificativa, por fim, foi a falta de produtividade do trabalhador na alteração do relógio. Ainda, a alegação se baseava no argumento de que o consumo de energia não era mais baixo.

Em síntese, agora a equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda a possibilidade de retomar o horário de verão. No final do ano passado, Lula chegou a fazer enquete em sua página no Twitter para saber se a maioria das pessoas eram a favor da volta da medida.