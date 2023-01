Este é a primeira queda do indicador no ano, analisado pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT) na capital

Com retração de pouco mais de 10,39 reais, o indicador da cesta básica em Cuiabá atingiu o primeiro recuo no ano, de -1,28%, encerrando a terceira semana de janeiro ao custo de R$ 800,68 em média. O levantamento do Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT) apresentou variação negativa nos preços em 84% dos alimentos que compõem a cesta.

Segundo o diretor de Pesquisa do IPF-MT e superintendente da Federação, Igor Cunha, as movimentações no fim de 2022 podem ter acarretado um aumento dos preços. “O período de fim de ano gera maior demanda nos supermercados. Agora, a tendência é que os preços sejam menos afetados nas próximas semanas, devido à característica sazonal”.

O principal recuo ficou para o açúcar, com queda de -3,78%, retomando o preço verificado em outubro, passando a custar R$ 3,70/kg em média. Segundo análise do IPF-MT, a queda atual pode estar relacionada ao aumento da produção do item no último trimestre do ano passado e ao aumento dos estoques na indústria.

Outro item que demonstrou queda foi o tomate, com variação semanal de -3,68%. O valor médio passou a custar R$ 8,35/kg, enquanto na semana anterior o valor médio era de R$ 8,67/kg.

Ainda assim, Igor Cunha destacou que o tomate e a batata, que também apresentou recuo de -1,37%, “estão em um período de preços mais altos, o que ajuda a elevar o valor da cesta básica, já que são produtos muito afetados pelo clima”.

O arroz, que também tem variação negativa, apresentou queda -3,50% nesta semana, custando R$ 5,22/kg em média, enquanto na semana anterior tinha atingido a máxima desde março de 2021, custando R$ 5,41/kg.

Também de forma positiva, o leite, que teve recuo de -1,17% na terceira semana de janeiro, tem se mostrado em estabilidade, com preço médio abaixo de R$6,80 o litro desde a última semana de novembro e na semana atual se encontra em R$ 6,15/l, bem diferente do averiguado em julho de 2022, com sua máxima histórica apurada pelo IPF-MT, de R$ 9,06 o litro.