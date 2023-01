A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso (Desenvolve MT) liberou R$ 23,1 milhões em 2022 em crédito liberado para apoiar empreendedores, por meio de linhas de crédito fortalecendo os pequenos negócios, gerando emprego e renda nos municípios mato-grossenses.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Agência bateu recorde em concessão de crédito. O ticket médio de operações no ano passado ficou em torno de R$ 32 mil e de R$ 19 mil em 2021, o que representa um aumento de 68% no último ano.

“Os financiamentos de pequenos valores quando somados, representam fator indutor ao desenvolvimento do empreendedorismo nos municípios. Esses recursos, além de gerar liquidez no comercio local, estimulam o surgimento das iniciativas produtivas e um ciclo virtuoso na geração de novos empregos e renda”, explica o presidente da Desenvolve MT, Jair Marques.

Ainda segundo o presidente, a oferta de crédito no varejo aos micro e pequenos empreendedores continuam em 2023, e concomitantemente o financiamento aos programas de Governo ligados aos eixos de desenvolvimento previstos na lei orçamentária anual (LOA), com o apoio às cadeias produtivas de todas as regiões do Estado.

Municípios

Os municípios são parte importante na democratização do crédito. No ano passado, 70 municípios foram atendidos por meio da plataforma digital e agentes de crédito credenciados no Estado.

Com R$ 2.009.485,98 em crédito concedido, Várzea Grande foi um dos maiores beneficiários do crédito fornecido aos municípios no ano passado.

Entre os 20 municípios que mais obtiveram crédito com a Desenvolve MT, Cuiabá recebeu o maior volume: R$ 11.051341,57, seguida de Rondonópolis com R$ 1.494.239,16; Lucas do Rio Verde, R$ 995.867,73, Chapada dos Guimarães, R$ 888.818,70, e Guarantã do Norte, R$ 643.633,21.

Confira abaixo, a relação dos 20 municípios com maior número de crédito liberados em 2022.

Uma das empresas beneficiadas com o crédito em 2022 é a Unite Solutions, que atua em Cuiabá há 30 anos, na produção de software e hardware e comercialização em toda América do Sul. As ferramentas monitoram os silos das fazendas produtoras de grãos. A tecnologia permite monitorar de qualquer lugar a temperatura mantendo a qualidade do grão.

O empresário André da Rosa Rodrigues conta que, durante o período eleitoral, as indústrias do agro seguraram os investimentos e isso prejudicou o faturamento da empresa. Em setembro, ele passou por uma recessão e houve queda no faturamento.

“Foi nesse momento que procurei a Desenvolve MT para conseguir fechar a folha de pagamento sem dever ninguém. O crédito vai manter a empresa funcionando até o final de janeiro. Foi um alívio conseguirmos isso nesse período”, afirma.

Ele diz ainda que o crédito deu confiança para ele seguir em frente e que não é a primeira vez que enfrenta um cenário turbulento na empresa e que agora as expectativas são boas.

Para o secretário de Cidades de Guarantã do Norte, é um orgulho fazer parte dos municípios de maior destaque em concessão de crédito, principalmente competindo com as cidades que estão na vanguarda do empreendedorismo no Estado.

“Atribuo essa conquita ao trabalho das nossas agentes de crédito de Guarantã, e ao envolvimento e entrosamento com a equipe da Desenvolve MT, desde a diretoria até os analistas de crédito,” enfatiza Eugênio Caffone.

A Desenvolve MT possui uma plataforma digital que permite atender empreendedores de qualquer município, mas ainda é grande a necessidade do atendimento presencial por uma parcela de empreendedores, principalmente no interior. Além disso, o conhecimento da realidade local e o acompanhamento do agente de crédito garante maior assertividade e segurança para a aprovação do crédito.

Atualmente são 29 municípios parceiros com agentes de crédito habilitados e 15 entidades de classe em todo o Estado que prestam apoio e atendimento aos empreendedores nos municípios para facilitar o acesso ao crédito.

Para o presidente, os desafios para 2023 serão maiores, diante da necessidade de expansão das ações da agência a todos os municípios. “Será necessário aprimorar os sistemas internos, requalificar a mão de obra, expandir as parcerias com as entidades produtivas locais, com os consórcios regionais, para alcançar as metas estabelecidas”, enfatiza Jair.

Como ser parceiro

A Desenvolve MT oferece aos municípios mato-grossenses a capacitação de novos agentes de créditos, e a implantação de pontos de atendimento aos empreendedores nas prefeituras.

Para se tornarem parceiras da Agência, as prefeituras têm que fazer a solicitação pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (65) 3613-7900. É necessário firmar um acordo de cooperação técnica, participar de um curso de capacitação e definir um servidor municipal para prestar atendimento ao empreendedor na cidade.

A capacitação é feita pela equipe da Desenvolve MT que ainda dá todo o apoio e suporte para o servidor atender o empresário interessado em linha de crédito para fomentar o negócio.