Passaram 3.887 passageiros pelo aeroporto Piloto Oswaldo Marques Dias, em Alta Floresta, no mês de novembro e o total de 2022 superou 50 mil, conforme último levantamento do ministério dos Transportes e Aviação Civil. Em relação ao mesmo período do ano anterior subiu mais de 10%.

O painel registrou que em janeiro desembarcaram e embarcaram 3.965 passageiros, seguido de fevereiro 3.159, março 4.679, abril 4.210, maio 5.744, junho 4.872, julho 5.969 (recorde do ano), agosto 5,171, setembro 4.397, outubro 4.121 e novembro 3.877. O mês de dezembro ainda não foi lançado.

Já em relação às aeronaves que pousaram e decolaram, foram 572. Em comparação com o mesmo período do ano passado, teve um aumento 18,4%.

Alta Floresta conta apenas com um voo diário na segunda-feira, quarta, quinta, sexta-feira e domingo.