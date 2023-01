A quina teve 163 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 40.505,04

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena concurso 2.559 realizado na noite deste sábado (28), em São Paulo. Novamente o prêmio acumulou e está estimado em R$ 115 milhões para o próximo sorteio que vai ser realizado na próxima quarta-feira (1º).

A estimativa do prêmio para o sorteio deste sábado era de R$ 73.181.529,52 milhões para a aposta que acertasse as seis dezenas.

Quina

A quina teve 163 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 40.505,04.

Quadra

A quadra teve 10.641 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 886,37.

Como apostar na Mega-Sena?

Para apostar na Mega-Sena, você precisa fazer de seis a 15 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. A aposta mínima agora custa R$ 4,50.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

Para pessoa que fizer uma aposta simples, o valor será de R$ 4,50, podendo escolher seis dezenas de 1 a 60. Caso deseje colocar um número a mais para aumentar as chances de levar o prêmio sozinho, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. Porém, caso aposte 15 números no volante, o valor que terá de pagar será de R$ 22.522,50.