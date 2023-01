Cuiabá, Sinop e Sorriso contam com imóveis que podem ser financiados em até 420 meses

Em 12 de fevereiro, o Santander em parceria com a Leiloei vai leiloar 38 imóveis, localizados em 10 Estados com desconto de até 62% sobre o valor de avaliação. São casas, apartamentos, lotes, lojas e salas comerciais distribuídas, com opções a partir de R$ 43,4 mil.

São Paulo é o estado com o maior número de ofertas (13 no total), mas há oportunidades no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Mato Grosso, no Maranhão, na Paraíba, no Ceará, na Bahia, em Pernambuco e no Paraná.

Todos os imóveis serão ofertados na modalidade do leilão condicional, ou seja, todos os lances passam por aprovação do Santander e podem ser financiados em até 420 meses, por meio de crédito imobiliário oferecido diretamente pela instituição financeira e o apoio especializado da equipe da Leiloei em todas as etapas da arrematação.

A Leiloei utiliza o ecossistema de leilões online da Bomvalor, única empresa da América Latina a utilizar a tecnologia blockchain na área de leilões online. Por isso, todo o processo de compra é feito com agilidade, atendimento exclusivo e toda a confiança, segurança e transparência proporcionadas pela tecnologia.

Informações detalhadas sobre todas as propriedades a serem leiloadas estão disponíveis nos sites da Leiloei e do Santander Imóveis.

CENTRO-OESTE:MATO GROSSO

Três imóveis serão leiloados no Mato Grosso. Em Cuiabá, com lance inicial de R$ 241,92 mil, o destaque é um apartamento ocupado com 98m2 de área privativa (165m2 de terreno, 66m2 de área comum e uma vaga de garagem).

No município de Sinop, será leiloada uma casa com 69m2 de área construída e 301m2 de área total e está localizado na Comunidade Campo Verde. O lance inicial é de R$ 157,72 mil. Ainda no interior do Estado, em Sorriso, o destaque é uma casa localizada no Centro. O imóvel tem 267m2 de área construída (800m2 de área total) e lance inicial de R$ 1.167 milhão.

SÃO PAULO -- Capital e Região Metropolitana

A capital e a região metropolitana de São Paulo contam com quatro imóveis no leilão. Com desconto de 58% sobre valor de avaliação, será leiloada uma casa com 472m2 de área construída (570m2 de área total). O lance inicial é de R$ 987 mil.

Em Santo André, o destaque é para uma casa na Vila Suíça com 228m2 de área construída (305m2 de área total). O lance inicial de R$ 540 mil, desconto de 40% sobre o valor de avaliação.

Em Embu-Guaçu, uma casa localizada no bairro Lagoa Grande será leiloada com lances a partir de R$ 1 milhão. O lote tem 478m2 de área construída e 907m2 de área total.

Em Barueri, o leilão oferece uma sala comercial com 57m2 de área privativa, 96m2 de área total, 39m2 de área comum e uma vaga de garagem. O imóvel tem lance inicial de R$ 223,6 mil e está localizado no Condomínio Office Bethaville.

SÃO PAULO -- Interior

O leilão oferecerá 11 imóveis no interior paulista, com opções a partir de R$ 128,6 mil, valor 43,84% abaixo da avaliação, como e o caso do lote em Santa Cruz do Rio Pardo. A casa tem 112m2 de área construída (225m2 de área total) e encontra-se ocupada.

Em Araraquara, uma casa com 239m2 de área construída (733m2 de área total) será leiloada a partir de R$ 229,5 mil, 39,61% de desconto sobre o preço de avaliação.

Em Artur Nogueira, vai a leilão uma casa com 247m2 de área total (69m2 de área construída). O lance inicial é de R$ 275 mil.

Outro imóvel, em Birigui, de 97m², construído em um terreno com 125m2 de área, será leiloado com lances a partir de R$ 217,92 mil.

Em Lins, será leiloado um apartamento no Condomínio Residencial Pinheiro com lance inicial de R$ 139,2 mil. O imóvel tem 69m2 de área privativa (88m2 de área de terreno e 19 m2 de área comum).

Em Marília, uma casa localizada no Núcleo Habitacional Presidente Jânio da Silva Quadros. com 131m2 de área construída (193m2 de área total) vai à leilão com lance inicial de R$ 144 mil.

Localizada no bairro Patrimônio de S. João Batista, em Olímpia, vai à leilão uma casa com 233m2 de área total, 199m2 de área construída e lance inicial de R$ 295,2 mil.

Em Piracaia, com 105m2 de área construída (125m2 de área total), será leiloada uma casa com lance inicial de R$ 199,8 mil.

Em Ribeirão Preto, no Jardim Roberto Benedetti, o imóvel com 193m2 de área construída (240m2 de área total) vai a leilão por R$ 307,2 mil.

RIO DE JANEIRO -- Capital e Interior

O estado do Rio de Janeiro conta com sete imóveis no leilão do dia 12 de fevereiro. Na capital fluminense, serão leiloadas duas lojas, ambas ocupadas e com descontos acima de 34% sobre o preço de avaliação. A primeira está localizada no bairro do Catete. Tem 29m2 de área privativa e o lance inicial é de R$ 116,76 mil. Já em Campo Grande, com 32m2 de área privativa, será leiloada a loja 109 do Condomínio Pátio Campo Grande. O lance inicial é de R$ 181,44 mil.

Em Nilópolis, com lance inicial de R$ 178 mil, vai a leilão um apartamento com 171m2 de área privativa (190m2 de área de terreno).

Já em Magé, o destaque é uma casa de 82m2 de área construída (450m2 de área de terreno). O imóvel tem lance inicial de R$ 141,12 mil.

Na região dos Lagos, em Cabo Frio, o destaque é uma casa no Condomínio Residencial Solar da Lagoa II. Instalada em um terreno de 595m2, a casa tem 78m2 de área construída e o lance inicial é de R$ 284,16 mil. Em Campo dos Goytacazes, com lance de R$ 806,4 mil, será leiloada uma casa com 359m2 de área construída (360m2 de área total).

Localizada em Itatiaia, com 62m2 de área privativa, será leiloada uma casa de condomínio na Vila Odete. O lance inicial é de R$ 134,4 mil.

MINAS GERAIS

Minas Gerais conta com quatro imóveis no leilão e os descontos chegam a 62,59% sobre o valor de avaliação. Em Betim, na Grande Belo Horizonte, será leiloada a suíte 526 do Edifício Bristol Easy Hotel. O imóvel tem 14m2 de área privativa e 11m2 de área comum. Com lance inicial de R$ 115 mil.

Dois lotes serão leiloados em Sete Lagoas, ambos no Residencial Portal do Moinho. O primeiro lote tem 500m2 de área total e lance inicial de R$ 44,3 mil. Já o segundo lote tem 503m2 de área total e lance inicial de R$ 43,4 mil.

Em Leopoldina, o destaque é uma casa em condomínio no bairro Imperador. Com lance inicial de R$ 59,3 mil, a casa tem 60m2 de área privativa.

NORDESTE

O Nordeste tem oportunidades de imóveis em cinco estados. Em Pernambuco, são dois apartamentos e uma casa, com descontos que chegam a 47,37% do valor de avaliação. Em Recife será leiloado um apartamento de 82m2 de área privativa (103m2 de área de terreno, 20m2 de área comum). O lance inicial é de R$ 290,88 mil. Ainda na região metropolitana, em Jaboatão dos Guararapes, será leiloado um apartamento de 56m2 de área privativa (59m2 de área de terreno, 3m2 de área comum) com lance inicial de R$ 99,72 mil. Já no município de Lagoa do Carro, no interior do estado, será leiloada uma casa com 257m2 de área construída (225m2 de área de terreno). O imóvel tem lance inicial de R$ 250 mil.

Na Paraíba, em Campina Grande, o destaque é um apartamento com 43m2 de área privativa (60m2 de área de terreno, 17m2 de área comum e uma vaga de garagem). Localizado no bairro Santa Cruz tem lance inicial de R$ 73,92 mil. No interior do Estado, em Souza, o destaque é uma casa com 83m2 (169m2 de área total). Com lance inicial de R$ 45 mil e desconto de 57,14% sobre o valor de avaliação, o imóvel está localizado no bairro Jardim Sorrilândia.

Em Salvador, na Bahia, serão leiloados dois apartamentos. O primeiro fica no bairro Resgata c om 115m2 de área privativa (193m2 de área de terreno, 77m2 de área comum e duas vagas de garagem). O imóvel tem lance inicial de R$ 339,36 mil. O segundo apartamento está localizado no bairro Matutu. Com lance inicial de R$ 87 mil, o apartamento tem 59m2 de área privativa (69m2 de área de terreno).

No Ceará, com lance inicial de R$ 226,2 mil, será leiloada uma casa em Sobral. O imóvel tem 94m2 de área construída (200m2 de área total).

Ainda no Nordeste, no Maranhão, o destaque é para uma casa no bairro Miritiua com 67m2 de área construída (200m2 de área total), com lance inicial de R$ 105,84 mil.

REGIÃO SUL: PARANÁ

Em Matinhos, com desconto de 60% sobre o valor de avaliação, será leiloada uma casa com 78m2 de área construída (522m2 de área total). O imóvel está localizado no bairro Rio da Onça e o lance inicial é de R$ 109,5 mil. Também no interior do estado, em Ponta Grossa, o destaque é a casa localizada no bairro Órfãs. Com 259m2 de área construída e 408m2 de área total, o lance inicial é de R$ 855,412 mil.

