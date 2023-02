Especialista destaca que mercado de trabalho segue aquecido em 2023, principalmente nas áreas contábil, de tecnologia e logística

A empresa Brandão Governança, Conexões e Pessoas está atuando no recrutamento e seleção de candidatos para preencher 18 vagas, a maioria em Cuiabá e uma vaga em Tangará da Serra. As principais áreas requisitadas são contábil, de tecnologia e logística. Os candidatos precisam acessar o site e cadastrar o currículo.

Entre as vagas estão: Desenvolvedor, Coordenador Contábil, Analista de Implantação, Coordenador Pedagógico, Supervisor de Recursos Humanos, Analista de Transporte, Coordenador de DHO, Coordenador de Produção, Supervisor de Loja (PJ), Analista de Relacionamento (2 vagas), Biomédico, Supervisor de Unidade (2 vagas), Analista Marketing, Assessor Executivo, Analista de Desenvolvimento Pleno/Sênior e Supervisor de Faturamento.

Conforme a consultora Cristina Saiki Ohara, o mercado segue aquecido em 2023, o que vai exigir dos candidatos atualização constante às mudanças em seus respectivos setores, isso no que tange à legislação pertinente, tecnologias utilizadas e ainda no uso de plataformas de trabalho e comunicação.

“Em razão do número de ofertas, que é elevado em Mato Grosso, as empresas também precisam estar preparadas para a tomada rápida de decisão. Sempre orientamos nossos clientes que não percam candidatos que estejam alinhados com a proposta da empresa”, esclarece.

No ano passado, a Brandão Governança, Conexão e Pessoas triou um total de 5.941 candidatos e entrevistou 1.771 pessoas, dos quais 53% mulheres e 47% homens. O perfil dos avaliados apontou ainda que 51% eram pardos, 38% brancos e 11% negros; 66% tinham até 40 anos, 30% mais de 40 anos e apenas 0,4% acima de 50 anos.

Segundo Cristina, um dos desafios, hoje, é ampliar o acesso de candidatos a partir dos 50 anos ao mercado de trabalho, sobretudo de mulheres, que normalmente são as que mais enfrentam o etarismo, que se trata da discriminação e do preconceito relacionado com a idade de uma pessoa.

“Essa é uma pauta que estamos trabalhando, é algo novo, mas extremamente importante se levarmos em conta que a expectativa de vida aumentou entre os brasileiros. Teremos que nos adaptar à nova realidade e precisamos rever nossos conceitos sobre envelhecimento, velhice e nos preparar para esse novo cenário”.

Contatos: (65) 98126-1418/ [email protected].