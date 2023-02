De acordo com os últimos números divulgados pelo Novo Caged (IBGE/MTE), os setores do comércio e serviços responderam por 73% dos 57.354 novos empregos formais criados em Mato Grosso no ano de 2022. Ou seja, os dois setores somaram, juntos, 41.795 novos postos de trabalho com carteira assinada no estado.

Segundo análise do Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT), nenhuma atividade econômica demostrou saldo negativo no ano, com o setor agropecuário somando 7.609 novas contratações, seguido da Indústria (4.056) e Construção (3.894).

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio-MT), José Wenceslau de Souza Júnior, destaca a importância dos setores para o desenvolvimento do estado. “O comércio e serviços continuam sendo os principais setores de geração de empregos, mostrando sua capacidade social e econômica em Mato Grosso”.

Wenceslau Júnior lembrou, ainda, de outro indicador econômico, já divulgado pela Federação, que confirma o bom desempenho no estado. “No ano passado, observamos mais de 51 mil novas empresas abertas em Mato Grosso, segundo a Receita Federal. Era certo que o número positivo e divulgado pelo Novo Caged viesse em efeito cascata, reforçando o bom momento econômico do nosso estado”.

O estado de São Paulo lidera em saldo de contração, com quase 561 mil novas contratações, seguido de Rio de Janeiro e Minas Gerais, com 195 mil e 178 mil, respectivamente. Mato Grosso ocupa a 11ª posição. “O estado se encontra em ótima posição na geração de postos de trabalho no país. Além disso, possui a menor taxa de desemprego do país, o que gera um ambiente muito propício ao desenvolvimento”, finaliza o presidente.