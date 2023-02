“Seja qual for a definição, que seja rápido. Enquanto não houver uma definição sobre o aumento ou não da meta de inflação, essa incerteza vai aparecer na curva de juros” afirma o executivo.

A análise do presidente da instituição financeira foi motivada por questionamentos com relação às críticas públicas feitas pelo presidente Lula (PT) contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, após decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano nesta semana.