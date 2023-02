O Serviço Social do Comércio (Sesc-MT) abriu inscrição para processos seletivos nas unidades de Cuiabá e interior. As oportunidades são para o Sesc Administração, Sesc Arsenal, Sesc Dr. Meirelles, Sesc Criança, Sesc Escola, Sesc Odonto, Sesc Apoio, Sesc Equilíbrio e Sesc Restaurante do Comerciário, em Cuiabá, Sesc Rondonópolis, Sesc Poxoréu, Sesc Cáceres, Sesc Alta Floresta e unidade itinerante do Sesc Saúde Mulher.

A seleção é para os cargos de analista administrativo, assistente administrativo, auxiliar operacional de manutenção e cargas, cozinha e serviços, assistente de programas sociais, garçom, guarda-vidas, professor de Língua Inglesa, dentista, cozinheiro, instrutor de pilates e artífice de manutenção.

Os candidatos devem realizar seu cadastro, exclusivamente, no site www.sescmt.com.br até o dia 13 de fevereiro, às 17h. Os profissionais precisam comprovar escolaridade e experiência mínima de seis meses na área de atuação. As remunerações variam entre R$ 1.179,50 e R$ 4.750,00. Além disso, os novos colaboradores irão receber vale-alimentação, plano de saúde, seguro de vida em grupo e benefícios do Cartão Sesc.

A gestora de Relações Trabalhistas e Humanas do Sesc-MT, Betania Bedone Prado, faz um breve panorama sobre a atuação dos futuros contratados. “O Sesc-MT lançou edital com oportunidade de trabalho em diversas áreas. Se você tem perfil para alguma das vagas oferecidas, essa oportunidade é para você. Venha fazer parte da equipe Sesc”, fala Betania Bedone Prado.

Sobre o Sesc-MT

Desde 1947, o Sesc-MT promove ações socioeducativas destinadas ao bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, de seus familiares e da comunidade em geral.

As ações desenvolvidas estão distribuídas nos seguintes programas: educação, saúde, cultura, lazer a assistência. Atualmente, o Sesc-MT administra 22 unidades fixas no estado e quatro unidades móveis que circulam pelos municípios do interior.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

PROCESSOS SELETIVOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS NO SESC-MT

Sesc Administração

Analista Administrativo (Contratos) – R$: 4.750,00 – 40h/semanais

Sesc Arsenal

Auxiliar Operacional (Manutenção e Cargas) – R$: 1.645,00 – 40h/semanais

Auxiliar Operacional (Cozinha e Serviços) – R$: 1.645,00 – 40h/semanais

Instrutor (Atividades Esportivas) – R$: 2.375,00 – 20h/semanais

Assistente de Programas Sociais (Audiovisual) – R$: 2.359,00 – 40h/semanais

Assistente de Programas Sociais – R$: 2.359,00 – 40h/semanais

Auxiliar de Atendimento (Garçom) – R$: 1.762,55 + Taxa de Serviço – 40h/semanais

Unidade Itinerante Saúde Mulher

Auxiliar Administrativo – R$ 1.762,55 – 40h/semanais com viagens constantes

Sesc Equilíbrio

Instrutor – Pilates – R$ 2.375,00 – 20h/semanais

Sesc Dr. Meirelles

Auxiliar Operacional (Cozinha e Serviços) – R$: 1.645,00 – 40h/semanais

Guarda-Vidas – R$: 1.769,25 – 30h/semanais

Sesc Restaurante do Comerciário

Auxiliar Operacional (Cozinha e Serviços) – R$: 1.645,00 – 40h/semanais

Sesc Criança

Auxiliar Operacional (Cozinha e Serviços) – R$: 1.645,00 – 40h/semanais

Assistente Administrativo – R$ 2.359,00 – 40h/semanais

Sesc Escola Cuiabá

Professor II (Língua Inglesa) – R$: 27,00 hora/aula – 36h/semanais

Sesc Odonto

Dentista (Clínica Geral e Cirurgia Oral Menor) – R$: 3.348,23 – 20h/semanais

Sesc Apoio

Artífice de Manutenção (Generalista) – R$: 2.277,33 – 40h/semanais

Sesc Rondonópolis

Assistente Administrativo – R$: 2.359,00 – 40h/semanais

Auxiliar Operacional – Manutenção e Cargas – R$: 1.645,00 – 40h/semanais

Cozinheiro – R$: 2.359,00 – 40h/semanais

Sesc Poxoréu

Guarda-Vidas – R$: 1.179,50 – 20h/semanais

Sesc Cáceres

Assistente de Programas Sociais – R$: 2.359,00 – 40h/semanais

Sesc Alta Floresta

Auxiliar Administrativo – R$: 1.762,55 – 40h/semanais

Artificie de Manutenção (Generalista) – R$: 2.277,33 – 40h/semanais