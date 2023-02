Para este ano o Procon de Alta Floresta definiu como metodologia de trabalho a educação do consumidor. Neste sentido serão realizadas palestras objetivando disseminar informações referentes ao que consta no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido já foi realizada uma roda de conversa com um grupo de idosos do Projeto Figura de Maria, no bairro Bom Pastor. Na ocasião foi abordado o tema finanças na terceira idade, além dos desafios das finanças e a importância do planejamento.

De acordo com a coordenação do Procon de Alta Floresta, uma das dificuldades de muitas idosos está em ter somente uma fonte de renda. Ainda de acordo com a coordenação, por ter somente uma fonte de renda, os ganhos com aposentadoria são insuficientes para custear algumas despesas, como por exemplo, saúde.

Outro ponto que preocupa o Procon diz respeito a violência financeira a qual esse público pode ser submetido. Essa violência pode ocorrer de várias formas, mas cita-se o desrespeito dos familiares – ao efetuar consignado em nome dessas pessoas – e os golpes por parte de criminosos.

O Procon de Alta Floresta está orientando que os idosos na repassem seus dados e senhas via mensagens ou ligações telefônicas para pessoas que não conheça. Outro ponto abordado é para que não façam empréstimos, principalmente, para parentes e amigos.

Para mais informações ou esclarecimentos o Procon de Alta Floresta está localizado na Avenida Ariosto da Riva nº 3113 – Centro, em frente a Caixa Econômica Federal. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para registro de reclamações, audiências, consulta de processos e protocolo de documentos. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 66 3903-1036 ou 3903-1040 (WhatsApp).